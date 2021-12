Bakterien für einen CO2-Kreislauf: Es riecht ein bissel nach Essig

Forscher der TU Wien kultivieren Bakterien, die sie als „Klimahelden“ bezeichnen. Die Mikroben bauen CO2-Produkte in neue Stoffe um, die eine sinnvolle Grundlage für Bioplastik und Biotreibstoffe sind: beispielsweise in Essigsäure, Milchsäure oder Ethanol.

Gefunden wurde der winzige Organismus in den 1970er-Jahren in einem Schlammloch in den USA. „An einer Flussmündung, wo das Wasser in Richtung Meer läuft, leben diese acetogenen Bakterien in Konkurrenz mit methanproduzierenden Organismen“, erklärt Stefan Pflügl vom Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und technische Biowissenschaften der TU Wien. Sein Team musste aber nicht zu den Schlammlöchern reisen, um die Bakterien zu sammeln, die nun eine Hoffnung für nachhaltige Kreislaufwirtschaft sind.



Acetobakterium woodii (kurz A. woodii) ist seit nunmehr 50 Jahren im Labor erprobt und kann quasi im Internet bestellt werden. Wenn man die Labore am Getreidemarkt betritt, steigt ein erdiger Geruch in die Nase, der zugleich an Essig erinnert. Denn Acetogene heißen übersetzt quasi „Säuremacher“, und Essigsäure ist eines der Hauptprodukte, das die Biotechnologen hier in Wien „ernten“. Die Tanks mit den A.-woodii-Bakterien fassen bis zu 20 Liter. Gefüttert werden die Bakterien mit Ameisensäure, Formiat. Diese einfachste Säure mit einem Kohlenstoffatom ist vielversprechend für neue Techniken, die zu einem CO2-Kreislauf führen können. „Man kann CO2 aus der Luft aufkonzentrieren oder es aus industriellen Prozessen abfangen“, sagt Pflügl. Mit erneuerbarer Energie wird CO2 zu Ameisensäure umgebaut, die wiederum Basis für andere chemische Produkte ist. „Die A.-woodii-Bakterien sind sehr effizient“, bestätigt Pflügl. Bis zu 90 Prozent der Energie, die in der Ameisensäure steckt, landen in den Produkten.

Bakterien werden nicht dick und fett

Diese Mikroben werden also von der energiereichen Ameisensäure nicht dick und fett – in Fachsprache: „Sie bauen nicht viel Biomasse auf“ –, sondern sie verstoffwechseln diese schnell und in großer Menge zu neuen Molekülen. Derzeit ist Essigsäure der wichtigste Stoff, der aus A. woodii locker gesagt „hinten rauskommt“, wenn man vorn Ameisensäure reinfüttert – Milchsäure und Ethanol sollen als Produkte noch folgen.

Essigsäure, die den starken Geruch im Labor ausmacht, ist eine breit einsetzbare Basis in der chemischen Industrie. Milchsäure wird immer stärker nachgefragt, um biologisch abbaubares Plastik zu erzeugen: Polymilchsäure (PLA) steckt in kurzlebiger Verpackung wie Joghurtbechern oder Fleischschalen, aber auch in langlebigeren Produkten wie Lippenstiftgehäusen oder Schreibtischutensilien. „Und Ethanol ist als Biotreibstoff sehr gefragt“, sagt Pflügl. Daher sind in diesem von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG geförderten Projekt auch die OMV, Voestalpine und AUA als Partner dabei. Aus dem Ethanol, das die Bakterien abgeben sollen, kann die OMV in ihren Raffinerien nachhaltigen Flugzeugtreibstoff herstellen. „Ich denke, dass es in nicht allzu ferner Zukunft möglich sein wird, in nachhaltig betriebenen Flugzeugen zu reisen“, sagt Pflügl auf die Frage, wo die Entwicklung solcher CO2-neutralen Treibstoffe heute steht.

Was hinten rauskommt, wird geerntet

Er beschreibt nun, wie gut dieses ganze System als Kreislauf klappen kann: Die Bakterien werden mit Produkten aus CO2 gefüttert und geben Moleküle ab, die als nachhaltige Stoffe genutzt werden können. „Und bei deren Verwendung wird wieder CO2 frei: Das wird eingefangen und mit neuer Energie wieder in Ameisensäure verwandelt – und so geht das immer weiter.“ Die Umsetzung solcher klimafreundlichen Techniken hängt nun davon ab, welchen Preis sie im Vergleich zu fossilen Treibstoffen und Chemikalien haben und wie viel erneuerbare Energie zur Verfügung steht.

„Was uns an den A.-woodii-Organismen überrascht hat, war, wie flexibel sie sich anpassen an neue Bedingungen“, sagt der Forscher. Eine Umstellung von Essigsäure- auf Milchsäureproduktion kann durch kleine Eingriffe im Genom gut klappen, wie die Simulationsmodelle vermuten lassen.



„Wir modellieren die Abläufe in den Zellen am Computer, bauen quasi den Stoffwechsel der Bakterien digital nach. Dann vergleichen wir diese mit den Ergebnissen im Labor und sind manchmal überrascht, wie effizient die Bakterien arbeiten“, sagt Stefan Pflügl.