Uber-Mitbewerber Didi: Ein erzwungener Abschied

Das Intermezzo des Uber-Klons an der New Yorker Börse währte nicht lang.

Auf Druck Pekings zieht sich der Uber-Konkurrent Didi von der New Yorker Börse zurück. China forciert zunehmend eine Abkopplung von den internationalen Finanzmärkten.

Peking. Die folgenreiche Ankündigung von Didi besteht aus einem einzigen Satz, der keine Erklärung enthält: „Nach sorgfältiger Untersuchung wird das Unternehmen mit der Dekotierung an der New Yorker Börse beginnen und die Vorbereitungen für eine Notierung in Hongkong einleiten“, heißt es auf der Onlineplattform Weibo am Freitagmorgen.



Doch es benötigt keine Kaffeesatzleserei, um die Gründe für die Entscheidung zu sehen. Chinas Staatsführung fürchtet, dass die Daten seines mit Abstand größten Online-Fahrdienstvermittlers in US-amerikanische Hände gelangen. Viele der Daten wertet Peking nämlich als kritisch für die nationale Sicherheit des Landes.