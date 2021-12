Muse, Mutter, Managerin

Anna Magdalena Bach lebte mit ihrem Mann in einer vielseitig künstlerischen Beziehung.

Vor 300 Jahren, am 3. Dezember 1721, schloss der verwitwete Köthener Hofkapellmeister Johann Sebastian Bach die Ehe mit der um 16 Jahre jüngeren Hofsängerin Anna Magdalena Wilcke. Die Trauung fand „in Hause“ statt, war also eine von einem Priester geleitete Zeremonie im privaten Rahmen. Anna Magdalena, Tochter einer Musikerdynastie, trat mit der Heirat in den gesellschaftlichen Status ihres Mannes ein und war fortan die „Frau Capellmeisterin“ – ein höfischer Titel, den sie auf Lebenszeit behielt.