Comedian Mirco Nontschew mit 52 Jahren gestorben

Der deutsche Comedy-Star wurde nur 52 Jahre alt. Die Todesursache ist bisher noch nicht bekannt.

Mirco Nontschew ist in der verganenen Woche gestorben. Das bestätigte sein Manager und Vertrauter Bertram Riedel gegenüber der „Bild"-Zeitung: "Wir bestätigen den Tod unseres Freundes und Familienmitglieds. Die Familie bittet um Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit."

Bekanntheit erlang Nontschew durch die Sendung „RTL Samstag Nacht“. Mit „Mircomania“ bekam er 2001 auf Sat1 seine eigene Show. Er spielte auch in Filmen mit: Als „Tschakko“ etwa in „7 Zwerge - Männer allein im Wald“ sowie in der Fortsetzung „7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug“.

Sein jüngstes Projekt: Die dritte Staffel von „LOL - Last One Laughing“. Sie wird im Frühjahr 2022 auf Amazon ausgestrahlt.

(Red.)