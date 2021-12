Spätes Denkmal für eine vergessene Heldin der Sportwelt

Drucken

Hauptbild • „Stark, zäh, leichtfüßig und unermüdlich“: Althea Gibson, hier Mitte der 1950er-Jahre, war einst die berühmteste Tennisspielerin der Welt. • AFP via Getty Images

Die besten Sportbücher für Weihnachten. Erst durfte sie nicht gegen Weiße spielen, dann gewann sie in Wimbledon: Althea Gibson war die erste schwarze Grand-Slam-Siegerin der Tennisgeschichte. Doch auf den Ruhm folgte Verzweiflung. Nun erschien ihre Biografie auf Deutsch.

In der „Tennis Encyclopedia“ steht: „Keine Spielerin hat auf dem Weg zum Titel mehr Hindernisse überwunden als Althea Gibson, die erste Schwarze, die in Wimbledon und Forest Hills gewann.“

Forest Hills im New Yorker Stadtteil Queens war bis 1978 Schauplatz der US Open, seither wird wenige Kilometer weiter in Flushing Meadows gespielt. Dort, wo inzwischen eine Skulptur von Althea Gibson vor dem Billie Jean King National Tennis Center an das Vermächtnis der ersten Afroamerikanerin erinnert, die ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Doch aufgestellt wurde dieses Denkmal erst 2019, allzu lang war Gibson eine vergessene Heldin. Der Journalist Bruce Schoenfeld hat ihr schon 2004 ein Buch gewidmet („The Match“), nun ist es auf Deutsch erschienen.



Anekdotenreich zeichnet Schoenfeld ihren Aufstieg nach. Wie sie in der Great Migration der 1930er als Kleinkind von den Baumwollplantagen South Carolinas nach New York gekommen war, wie sie ihre Jugend weniger in der Schule als auf den Straßen und Basketballcourts von Harlem verbrachte. In einer Zeit, in der Schwarze sehr wohl Tennis spielten, aber in eigenen Vereinen und eigenen Meisterschaften. Die Klubs, in denen die landesweiten Turniere stattfanden, waren Weißen vorbehalten, oder es waren willkürliche Kriterien, die der talentierten, großgewachsenen und flinken Gibson angeblich zur Teilnahme fehlten. Erst als Wimbledon-Siegerin Alice Marble das Wort ergriff, durfte sie mitspielen. Was folgte, ist heute Tennisgeschichte.



In Paris 1956 gewann Gibson als erste Schwarze einen Grand-Slam-Titel, 1957 und 1958 triumphierte sie im All England Lawn Tennis and Croquet Club von Wimbledon, dem traditionsreichsten Ort des „weißen Sports“, inklusive Gratulation der jungen Königin Elisabeth II. Ein langer Weg sei es gewesen, sagte Gibson, von der „coloured section“ im Bus nach Downtown Wilmington, North Carolina, bis zum Handschlag mit der Königin von England. Als sie 1958 ihre Karriere beendete, hatte sie elf Major-Titel geholt (fünf im Einzel, sechs im Doppel).