Square heißt jetzt Block, und alle lässt das kalt

Technologiefirmen ändern ihre Namen, um auf ihre große Zukunft hinzuweisen. Doch Zukunftsthemen ziehen momentan nicht so stark.

Square heißt künftig Block. Doch die Zeiten, in denen alles, was irgendwie nach Blockchain oder Bitcoin klang, wegging wie warme Semmeln, ist lang vorbei. Die Aktie des Zahlungsdienstleisters von Jack Dorsey setzte ihren Abwärtstrend fort.



Vor vier Jahren, auf dem Höhepunkt des letzten Bitcoin-Hypes, hätte so etwas zu wesentlich mehr Begeisterung geführt. Damals benannte sich etwa der Getränkehersteller „Long Island Iced Tea Corporation“ in „Long Blockchain Corporation“ um. Und der Kurs des britischen IT-Unternehmens Online schoss nach dessen Umbenennung in „Online Blockchain“ in eine Höhe, die er in den Folgejahren nie mehr erreichen sollte.