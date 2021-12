Chancen für Diabetestherapien

Auch wenn die Coronaschlagzeilen derzeit dominieren, raten Experten, andere Krisen wie etwa Diabetes nicht zu unterschätzen. Einige Firmen punkten mit Lösungen.

Wien. Auf den internationalen Finanzmärkten schlägt derzeit kaum ein anderes Thema so hohe Wellen wie die Covid-Mutation Omikron. Noch ist über diese Variante wenig bekannt, die Sorge, dass Omikron zu heftigen Krankheitsfällen führen kann, ist groß.



Dennoch rät Maximilian-Benedikt Köhn, Fondsmanager bei der DJE Kapital AG, andere Gesundheitskrisen nicht außer Acht zu lassen. Köhn meint: „Langfristig werden Wohlstandskrankheiten wie Fettleibigkeit und Diabetes dem Virus im Gesundheitssektor den Rang ablaufen.“ Laut der Internationalen Diabetesföderation leben inzwischen mehr als 400 Millionen Menschen mit Diabetes.



Vor allem die Zahl an Typ-2-Diabeteserkrankten nimmt stetig zu. Ursache ist eine Kombination aus einer ungesunden Ernährungsweise und Bewegungsmangel. Dabei hat Diabetes weitreichende Folgen für den Körper. Die Krankheit kann zu Nierenschäden, Schlaganfällen, Herzinfarkten und Durchblutungsstörungen führen, das belastet auch insgesamt das Gesundheitssystem. Die Gesamtkosten für die Diabeteserkrankung samt Folgeerscheinungen haben mittlerweile rund 730 Milliarden Dollar weltweit erreicht, konstatiert Köhn.



Umso mehr rücken entsprechende Lösungsansätze in den Fokus. „Die Ursachen, aber auch die Folgeschäden von Diabetes einzudämmen, ist das Hauptziel der Entwicklung neuer Diabetesmedikamente“, erklärt der DJE-Kapital-Experte. Er hebt die Pharmakonzerne Eli Lilly aus den USA und die dänische Novo Nordisk in diesem Zusammenhang hervor: Beide Konzerne dominieren den Markt für GLP-1-Produkte (Glucagon-like Peptid 1). Diese Medikamente spielen bei der Steuerung des Glukosestoffwechsels eine wichtige Rolle und fördern die Abgabe von Insulin, einem Hormon, das den Blutzuckerspiegel senkt.

Eli Lilly ging 2018 eine Lizenzvereinbarung mit der Roche-Tochter Chugai für sein oral verabreichtes GLP-1-Mittel ein. 2019 erhielt Novo Nordisk für sein orales Mittel Rybelsus die Marktzulassung in den USA, ein Jahr danach für die EU. Dem Markt für GLP-1-Arzneimittel wird jedenfalls noch reichlich Potenzial zugetraut. Köhn sagt, „dieser wächst auch in Zeiten von Corona, selbst bei dem Preisdruck in den USA“.

Erfolg in den USA

Im vergangenen Sommer erhielt Novo Nordisk die Zulassung für das Diätmittel Wegovy in den USA. Es muss nur einmal pro Woche gespritzt werden. „Inzwischen ist das Medikament ausverkauft“, verweist Köhn auf den Erfolg von Wegovy jenseits des Atlantiks.



Problematischer ist hingegen der Markt in China – in dem die Zahl der Diabetiker auf zuletzt mehr als 120 Millionen Menschen angestiegen ist. Allein bei den Jahresbestellungen 2022 für Insulinmittel übte die Regierung massiven Preisdruck aus, ein Umstand, den sowohl in- als auch ausländische Pharmafirmen negativ zu spüren bekamen. Novo Nordisk ist mit Novolog, Eli Lilly mit Humalog in China vertreten.

Anleger, die diesen zwei Aktien Chancen zutrauen, können auf die weitere Kursentwicklung mit einem Turbo-Long-Zertifikat gehebelt setzen. Ein solches bietet die Société Générale auf Eli Lilly an (DE000SD9URF6). Der aktuelle Hebel liegt bei 2,85. Um diesen verändert sich der Kurs des Zertifikats relativ zum Basiswert. Wird die Marke von 170,83 Dollar berührt oder unterschritten, verfällt das Zertifikat. Auf Novo Nordisk gibt es ein Turbo-Long-Zertifikat an (DE000PH6G6Z9) von der BNP Paribas. Der aktuelle Hebel ist 2,83. Wird die Marke von 455,537 dänischen Kronen berührt oder unterschritten, verfällt das Zertifikat.