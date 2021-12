Der russische Aktienmarkt – das sind nicht mehr nur Rohstoffkonzerne. Zuletzt strömten viele junge Firmen aus anderen Branchen an die Börse und brachen einen Bann, der seit 2014 bestanden hatte. Wir stellen die spannendsten vor.

Wien/Moskau. Auch wenn Russland unter Kremlchef Wladimir Putin in den vergangenen Jahren immer mehr in die Isolation vom Rest der Welt gedriftet ist und diese Abschottung infolge der Coronapandemie, in der Kremlchef Waldimir Putin ein hochriskantes Manöver fährt, nur noch weiter an Fahrt gewonnen hat: Viele globale Trends macht das Land sehr wohl mit. Das kann mitunter negativ sein, wie etwa beim aktuellen Inflationsschub, der in Russland eben zum Teil auch importiert ist und mit über acht Prozent plötzlich wieder extrem hoch ausfällt. Das kann aber auch positiv sein, wie etwa bei Lebensstil und Mode sichtbar wird, wo Russland längst keinen total eigenen Weg mehr gehen will.



Was bisher wenig registriert wurde, sind zwei Trends, die die Moskauer Börse mit dem Westen teilt: Die Menschen stürzen sich in Aktien wie nie, sodass zurzeit bereits mehr als 14,5 Millionen Menschen mit 24 Millionen Handelskonten einen Account haben, wie Igor Maritsch, Direktor für Entwicklung der Börse, kürzlich erklärte. Zweitens nützen zahlreiche Unternehmen diesen günstigen Moment, um ihren Börsengang (IPO) umzusetzen und von dem vielen Geld, das im Umlauf ist, zu profitieren.

Dabei geht es längst nicht mehr um die für das Land und den Handelsplatz so wichtigen Blue Chips aus dem Rohstoffsektor wie Gazprom, Rosneft oder Nornickel, deren Aktien seit Jahrzehnten international gehandelt werden und bei denen Aktionäre etwa mit Traumdividenden überschüttet werden. Wer in den vergangenen zwei Jahren – vor allem aber heuer – ein IPO durchgeführt hat, sind gänzlich andere Unternehmen, die zwar meist schon länger existieren, aber erst mit ihrem jetzigen Schritt größere Aufmerksamkeit bekommen.

Durststrecke beendet

War schon das Jahr 2020 mit 14 IPOs und SPOs (Zweitplatzierung) bemerkenswert, so werden für 2021 bis Jahresende letztlich 20 erwartet. Gewiss, das ist angesichts der Größe der Volkswirtschaft nicht übermäßig viel, was wiederum mit dem Mangel an bahnbrechenden Zukunftssparten und dem relativ geringen Wirtschaftswachstum zu tun hat (die Zentralbank erwartet für die Wirtschaft, die seit 2014 in einer Stagnation steckt, nach den vorjährigen minus drei Prozent für dieses Jahr einen Zuwachs von vier bis 4,5 Prozent). Aber Russland hat in Sachen Börsengängen dennoch eine Durststrecke beendet, die seit 2014, dem Jahr der Krim-Annexion und der Verhängung westlicher Sanktionen, bestanden hatte. Im Jahr 2019 war mit HeadHunter, der führenden Online-Recruitingplattform auf postsowjetischem Raum, nur ein einziges russisches Unternehmen an die Börse gegangen.

Welche aber sind diejenigen neuen Aktien, die man sich als Investor, der auch Russland auf dem Schirm hat, zusätzlich zu HeadHunter wird merken müssen?

Fix Price

Allen voran wohl die des Discountmarktes Fix Price Group. Das 2007 gegründete Unternehmen spielte bei seinem Börsengang im März 1,7 Milliarden Dollar ein – die höchste Summe für ein russisches Unternehmen seit mehr als einem Jahrzehnt. Fix Price, das Waren für den täglichen Gebrauch in 20 Kategorien verkauft, orientiert sich am populären Geschäftsmodell etwa von Dollar Tree in den USA oder Euroshop in Deutschland. Die zwei Fixpreise, die derzeit gelten, sind 59 und 79 Rubel. Nach Jahren der Stagnation im Land, die etwa zehn Prozent Einbußen bei den real verfügbaren Einkommen gebracht hat und sich nach Meinung vieler Experten in den kommenden Jahren fortsetzen dürfte, sind Discounter umso gefragter. Er sehe in den kommenden zehn bis 15 Jahren Potenzial für mindestens 15.500 neue Geschäfte in Russland und den GUS-Staaten, sagte Dmitrij Kirsanov, Chef von Fix Price, im Oktober. Derzeit sind es gut 3300. In den ersten neun Monaten 2021 steigerte Fix Price den Umsatz um 24,3 Prozent auf 164 Mrd. Rubel (zwei Mrd. Euro). Der Gewinn stieg um 26,4 Prozent auf 14,9 Mrd. Rubel. Laut Datendienstleister Refinitiv hat Fix Price mit 237,76 Prozent die höchste Rentabilität (ROIC) unter den russischen und den US-Firmen. Goldman Sachs sieht für die 580 Rubel teure Aktie Luft bis 616, die VTB-Bank bis 916 Rubel.

Zwei Abspaltungen

Den vor Fix Price größten Börsengang seit Jahren hatte Ozon hingelegt. Das E-Commerce-Unternehmen, eine Abspaltung vom riesigen Mischkonzern AFK Sistema, spielte im November 2020 immerhin 1,2 Mrd. Dollar ein, womit es mit 6,2 Mrd. Dollar bewertet wurde. Am ersten Handelstag sprang die Aktie um bis zu 40 Prozent hoch. Ozon, 1998 gegründet, ist Russlands erster Internethändler überhaupt. Ozon hat sein eigenes Distributionsnetz, mit dem es eine Zustellung binnen eines Tages für 40 Prozent der Bevölkerung garantieren kann. In Moskau läuft gerade der Test für eine Zustellung von Essen und anderen Waren binnen 15 Minuten. Kürzlich wurde die Prognose für das Wachstum beim diesjährigen Warenumsatz von 110 auf 120 Prozent erhöht. Die Bruttoeinnahmen stiegen in den ersten neun Monaten um 95 Prozent auf 38,7 Mrd. Rubel. Allerdings hat sich auch der Verlust auf 36 Mrd. Rubel fast verdreifacht. Das Gros der Analysten ist für die 2870 Rubel teure Aktie sehr positiv gestimmt. Die Promsvajzbank sieht 20 Prozent Potenzial, Goldman Sachs und VTB mit ihren Kurszielen von 4998 bzw. 5079 Rubel deutlich mehr.



Aus demselben Stall, nämlich aus dem Mischkonzern AFK Sistema, kommt Segezha. Das Holzverarbeitungsunternehmen, das Subfirmen in 13 Ländern unterhält und 80 Prozent der Erzeugnisse exportiert, spielte bei seinem IPO Ende April 30 Mrd. Rubel ein. Das Geld wird derzeit auch dazu verwendet, den Zukauf eines russischen Forstunternehmens für 515 Millionen Dollar zu finanzieren. Mit dem Zukauf wird Segezha zur Nummer eins in Russland, wo es schon jetzt 50 Prozent des Marktes für Papiererzeugnisse und zehn Prozent jenes für Holzbau abdeckt. In den ersten neun Monaten des Jahres wurde der Umsatz um 36 Prozent auf 68 Mrd. Rubel gesteigert, der Reingewinn betrug elf Mrd. Rubel nach einem Verlust im Vorjahr. Analysten erwarten vom jetzigen Zukauf auch einen weiteren Schub für die 10,68 Rubel teure Aktie. Die neuesten Kursziele reichen von 12,2 Rubel (UBS) bis 14,75 (Alfa-Bank).

Immobilien und IT

Sehr ambitioniert gibt sich der Immobilienentwickler Samolet (wörtlich übersetzt „Flugzeug“), der zunehmend zu einem Techkonzern mutieren will. Vor wenigen Tagen versprach er auf einer Investorenkonferenz, mit der Erschließung des außerstädtischen Bereichs und neuer Geschäftsfelder die Aktienrendite bis 2024 auf 300 Prozent zu hieven. Dann würde man, gemessen an der Marktkapitalisierung, in die Top 15 der russischen börsenotierten Unternehmen eingehen (derzeit Top 30). Seit dem Börsengang im Herbst des Vorjahres stieg das Papier um mehr als 400 Prozent. Der Umsatz wurde in den ersten neun Monaten um 88 Prozent auf 80,3 Mrd. Rubel gesteigert, das Ebitda um 179 Prozent auf 21,6 Milliarden. Ziel ist es, den Konzerngewinn in den kommenden drei Jahren jährlich zu verdoppeln. 2022 soll auch die Dividende verdoppelt werden. Analysten sind bei den Kurszielen zurückhaltend. Die Investmentgesellschaft Otkrytije gibt der 5155 Rubel teuren Aktie immerhin ein Potenzial bis 6301 Rubel.



Stark von sich reden machte zuletzt auch Softline. Das 1993 gegründete IT-Unternehmen, das in 53 Ländern aktiv ist und täglich 10.000 Aufträge abarbeitet, spielte beim IPO Ende Oktober in London und Moskau 400 Mio. Dollar ein, womit es auf eine Bewertung von 1,5 Mrd. Dollar kam. Im ersten Geschäftshalbjahr 2021 steigerten die 6400 Mitarbeiter den Umsatz um 26 Prozent auf 976 Mio. Dollar und den Bruttogewinn um 45 Prozent auf 129 Millionen. Die Aktie notiert mit 6,85 Dollar je Hinterlegungsschein (GDR) in London nach wie vor unter dem Ausgabepreis von 7,5 Dollar. Softline will nun bereits 2022 eine Dividende auszahlen, nicht erst wie erwartet 2023.