Jan Hörl siegt, Marita Kramer triumphiert

Dem Erfolg im Team-Springen folgt der erste Einzelsieg der Saison, in Wisla triumphiert Jan Hörl. Marita Kramer hob in Lillehammer zum zweiten Sieg in Serie ab

Wisla. Jan Hörl hat seinen ersten Einzelsieg im Weltcup der Skispringer eingefahren. Der 23-Jährige setzte sich am Sonntag in Wisla im Großschanzenbewerb mit Sprüngen auf 121 und 128 m sowie 261,9 Punkten vor dem Norweger Marius Lindvik (255,2) und seinen Landsmann Stefan Kraft (253,6) durch. Im fünften Einzelspringen der Saison hat es also mit dem ersten Sieg eines Österreichers im Weltcup geklappt.

Es war auch der erste Einzel-Erfolg seit 28. Februar 2020 in Lahti, als Kraft gewann. Bereits am Vortag hatte das ÖSV-Team den Mannnschaftsbewerb in Wisla gewonnen. "Das fühlt sich sehr gut an. Es war schwierig, aber es ist mein erster Sieg, ich weiß nicht, was ich sagen soll", erklärte der Salzburger Hörl im ersten Interview mit der FIS.

Manuel Fettner landete auf Platz 16 (232,8 Punkte), Philipp Aschenwald auf 18 (232,1), Daniel Huber auf 22 (224,5), Daniel Tschofenig auf 23 (222,9).

Sie fliegt und fliegt und fliegt

Sara Marita Kramer hat den zweiten Saisonsieg im Weltcup der Skispringerinnen klar gemacht. Die Salzburgerin, die am Vortag auf Platz zwei gekommen war, verwies am Sonntag in Lillehammer mit Sprüngen auf 138 und 134,5 m sowie 268,9 Punkten die Deutsche Katharina Althaus (259,8) und die Norwegerin Silje Opseth (253,2) auf die weiteren Plätze. Eva Pinkelnig wurde Fünfte (246,5).

Es war der zehnte Einzelsieg für Kramer im Weltcup. Sie baute ihre Führung im Gesamtweltcup aus. Gute Ergebnisse gab es auch für weitere Österreicherinnen, Daniel Iraschko-Stolz kam auf Platz neun (239,5), Jacqueline Seifriedsberger auf elf (199,3) und Lisa Eder auf 13 (197,6).