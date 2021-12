Das trügerische Postkartenidyll

Saudiarabien investiert Milliarden in Sportevents, um das Image aufzupolieren. Auch die Formel 1 spielt eine Rolle, für 900 Millionen Dollar. F1-CEO Stefano Domenicali erklärt.

Dschidda. Postkartenmotive, Idyll der Wüste und Glamour, den Sportveranstaltungen transportieren: Wer derzeit Richtung Katar oder Saudiarabien blickt, der möchte meinen, das Who's Who der Sportwelt ist seit jeher in diesen Ländern unterwegs. Ob Fußball-WM in Katar 2022, Formel 1 in Saudiarabien für die nächsten zehn Jahre, Boxkämpfe, MotoGP oder gekaufte Premier-League-Vereine (Newcastle): Sport dient dem Königshaus unbestritten als Spielzeug. Dass dieses Spiel auch seinen Preis hat, mag unbestritten sein. Nur das Motiv hinter der ganzen Kulisse bleibt umstritten. Für gemeinhin wurde es „Sportswashing“ getauft.