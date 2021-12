Die Aufgaben der neuen Minister

Der Kanzler, vier Minister und eine Staatssekretärin werden angelobt. Schonfrist wird es für sie keine geben: Die Coronapandemie hält in allen Ressorts Herausforderungen bereit. Was die neuen Ressortchefs erwartet.

Wien. Für Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird es langsam zur Routine. Am Montag um 13 Uhr lädt der Präsident die Regierungsmitglieder wieder einmal in seine Räumlichkeiten in der Hofburg zur Angelobung. Es ist bereits die fünfte Angelobung eines Kanzlers, die Van der Bellen in den fünf Jahren seiner Amtszeit vornimmt. Nach Sebastian Kurz, Brigitte Bierlein, wieder Sebastian Kurz und Alexander Schallenberg wird nun Karl Nehammer zum wichtigsten Ansprechpartner des Präsidenten in der Regierung. Dazu wird er vier Minister und eine Staatssekretärin angeloben. Einarbeitungszeit wird es für die neuen Regierungsmitglieder angesichts der Pandemie keine geben.