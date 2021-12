High Noon für Atomgespräche

Während der Westen Teheran vorwirft, die Gespräche zu blockieren, übt der Iran die Abwehr von Angriffen auf die Atomanlage. Die Zeit für Kompromisse ist knapp.

Istanbul/Teheran. Ein Knall und ein Lichtblitz am Himmel schreckten am Samstagabend die Bewohner der iranischen Kleinstadt Badrud auf. Zuerst dachten viele, die nahe Atomanlage von Natanz sei angegriffen worden, denn dort stehen in Bunkern Gaszentrifugen zur Urananreicherung. Schon öfter hat Israel die Anlage in Natanz mit Sabotageaktionen lahmgelegt, doch diesmal stammt die Explosion von einer iranischen Abwehrübung. Dass die Armee ausgerechnet jetzt ein solches Manöver ansetzt, ist kein Zufall, denn die Atomverhandlungen mit dem Westen stehen vor dem Scheitern: Eine neue militärische Eskalation wird wahrscheinlicher.