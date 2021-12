"Ich gelobe": Karl Nehammer ist Bundeskanzler

Alexander Van der Bellen hat den neuen Kanzler, die Minister und die Staatssekretärin angelobt. Zuvor hatte er sie alle zu Einzelgesprächen in die Hofburg gebeten.

Österreich hat einen neuen Bundeskanzler. Nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz von allen politischen Ämtern und dem Rücktritt von Alexander Schallenberg als Bundeskanzler wurde heute Karl Nehammer als neuer Regierungschef angelobt. Gleich im Anschluss folgte die Angelobung von vier Ministern und einer Staatssekretärin.

Nachdem er über das Wochenende verteilt und bis zum heutigen Vormittag mit den neuen Regierungsmitgliedern unter vier Augen gesprochen hatte, trat Bundespräsident Van der Bellen heute im Maria-Theresien-Zimmer in der Hofburg wieder vor die Tapetentüre und gelobte sie an. Mit einem kurzen Statement leitete er den Formalakt ein. Er ging dabei vor allem auf die Corona-Pandemie ein. Es gelte nun, sie und ihre Folgen zu bekämpfen. Und zwar „unverzüglich und gemeinsam“. „Leider wissen wir nicht, was die Zukunft noch bringt. Wir sollten keine falschen Erwartungen wecken, nichts versprechen, was sich später nicht einhalten lässt“, betonte er. Es gehe darum, „reinen Wein“ einzuschenken, um faktenbasierte Entscheidungen, um interne Abstimmung, um eine gut abgestimmte Kommunikation nach Außen. Nur so könne das Vertrauen in die Politik, „das in den letzten Wochen erschüttert worden ist“, wieder hergestellt werden.

Angelobung der neuen Regierungsmitglieder in Zeiten von Corona: Kein Handschlag, keine Umarmungen, dafür FFP2-Masken und Abstand halten.

Freilich würden auch andere wichtige Herausforderungen auf die Regierungsmitglieder warten. „Ich nenne heute aber nur diese Vordringlichste“, so der Bundespräsident. Er enthob zunächst all jene, die nicht mehr in ihrer Rolle weitermachen, ihres Amtes. Konkret: Den bisherigen Bundeskanzler Alexander Schallenberg, den bisherigen Finanzminister Gernot Blümel, Bildungsminister Heinz Faßmann und Staatssekretär Magnus Brunner - „auf eigenem Wunsch der Betroffenen“, betonte Van der Bellen und dankte ihnen für ihr Wirken.

Dann gelobte er die neuen Regierungsmitglieder an. Er hätte im Vorfeld mit ihnen über ihre Vorstellungen gesprochen, über ihre Ziele, die Herausforderungen, die sie in ihren neuen Aufgaben erwarten würden. „Und natürlich auch über die Erwartungen der Bevölkerung an Sie als höchste politische Repräsentanten, die diese Republik hat.“

Neue ÖVP-Regierungsriege

Angelobt wurden der neue Bundeskanzler Karl Nehammer und die neuen Mitglieder in der ÖVP-Regierungsriege, die er dem Bundespräsidenten am Freitag vorgeschlagen hatte: Gerhard Karner soll Innenminister werden, Magnus Brunner Finanzminister. Martin Polaschek wird Bildungsminister, Alexander Schallenberg kehrt wieder ins Außenministerium zurück. Claudia Plakolm zieht als Jugendstaatssekretärin ins Bundeskanzleramt.

„Normalerweise komme ich nun zu jedem einzelnen von Ihnen und wir bekräftigen das Gelöbnis mit Handschlag“, so Van der Bellen. Aufgrund der Pandemie rief er sie aber nur mit Namen auf und bat sie, vorzutreten. Der Reihe nach sagten die Regierungsmitglieder ins Mikrofon: „Ich gelobe". Der neue Bildungsminister fügte noch hinzu: „Ich verspreche es“. Van der Bellen wünschte ihnen „alles Gute“ und „viel Erfolg“ bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Und außerdem „eine gute Zusammenarbeit“, fügte er noch an.

Nach der Angelobung empfängt Noch-Kanzler Alexander Schallenberg um 14:00 Uhr seinen Nachfolger im Bundeskanzleramt und übergibt ihm dort das Amt des Kanzlers.

„Es geht um die höchsten Staatsämter, nicht um Parteilogiken"

Die Aufgabe der Angelobung ist für Van der Bellen mittlerweile fast schon zur Routine geworden ist, möge man meinen, und auch der Bundespräsident selbst zeigte sich am Freitag in seiner Fernsehansprache "amüsiert" über die Vorstellung der Tapetentür als Drehtür für Minister oder ein Drive-in am Ballhausplatz - für die vielen Angelobungen.

"Irgendwie schon schön, dass uns trotz allem der Schmäh nicht ausgeht", meinte Van der Bellen bereits vor dem Wochenede über die Witze zu den doch zahlreichen Unterschriften, die er in seiner Amtszeit schon unter Urkunden gesetzt hat. Er wurde dann aber ernst und fand in Richtung der ÖVP mahnende Worte. Als stimmenstärkste Partei könne die Volkspartei „natürlich selbst entscheiden“, wen sie für das Ministeramt nominiere: „Sie muss sich aber auch bewusst sein, dass es um die Besetzung der höchsten Staatsämter geht und nicht um Parteilogiken.“

Schonfrist bleibt den neuen Köpfen in der Regierung ohnehin keine. Schließlich stehen diese Woche relevante Entscheidungen an. Gebannt blickt man auf den endgültigen Entwurf für die Impfpflicht. Und auch auf die nächsten Entscheidungen, was die weiteren Corona-Maßnahmen betrifft. Schließlich soll der aktuelle bundesweite Lockdown am Samstag enden. Ob bei den nächsten Beratungen - stattfinden dürften sie am Mittwoch - tatsächlich schon ein Lockdown-Ende für ganz Österreich beschlossen wird?

Das bleibt abzuwarten. Doch wie sagte der Bundespräsident in seiner Ansprache? „Es ist die ureigenste Aufgabe von Entscheidungsträgerinnen und -trägern, das Richtige zu tun, auch wenn es unpopulär scheint.“