Wieso wir uns unterschiedlich informieren

Was manche brennend interessiert, zieht an anderen unbemerkt vorüber. Eine Studie macht nun unterschiedliche Informationstypen fest.

Ob akut und wichtig wie etwa die Coronakrise und der Klimawandel, oder vermeintlich langweilig wie der Finanzmarkt. Manche Menschen informieren sich intensiv und übermäßig zu bestimmten Themen, die andere beim Zeitung lesen gern einmal überspringen. Ein Forschungsteam des University College London hat sich damit auseinandergesetzt, warum das so ist. In mehreren Experimenten mit über 500 Testpersonen konnten unterschiedliche Informationstypen ausfindig gemacht werden.

Auswahl im Zeitalter der Information

Einen Mangel an Information, den gibt es im Zeitalter der Google-Suche nicht einmal bei absoluten Nischenthemen. Beim Scrollen durch den Newsfeed, bei der Entscheidung, ob und welche Nachrichten geschaut werden oder beim Griff zum Printmagazin in der Trafik - Menschen sind heute mehr denn je gefordert, immer wieder zu entscheiden, welche Informationen sie aktiv aufsuchen und mit welchen sie sich nicht auseinandersetzen. Wie diese Entscheidungen genau getroffen werden, war bisher allerdings erstaunlich wenig erforscht.

Handeln, Fühlen, Denken

Innerhalb der Studie konnten nun mithilfe von Experimenten drei wesentliche Entscheidungsfaktoren ausgemacht werden. Für manche ist entscheidend, ob eine Information ihnen nütze oder nicht. Wer bald ein Auto kauft, der informiert sich gern über verschiedene Modelle, weil er sich dadurch einen Nutzen erhofft. Für andere ist das Gefühl wichtig - gibt ihnen eine Information ein schlechtes Gefühl, vermeiden sie diese. So waren Studierende, die eine positive Note erwarteten, begieriger darauf, diese zu erfahren, als jene, die sich ein schlechtes Ergebnis erwarteten. Die dritte Gruppe informiert sich besonders gern zu einem Thema, wenn sie über dieses auch schon davor viel nachgedacht hat. Wer Hunde liebt und sich oft mit ihnen beschäftigt, interessiert sich eher für die Verwandtschaft des Hundes zum Wolf, als Menschen, die für Hunde wenig übrig haben.

Diese drei Faktoren - also wie Information nützt, welches Gefühl sie vermittelt, und wie sehr über das Thema bereits nachgedacht wurde - werden im jeweiligen Entscheidungsprozess individuell gewertet. Das ist von Bedürfnissen und Charaktereigenschaften der Person abhängig und beeinflusste maßgeblich, welche Informationen die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer über sich selbst wissen wollten. Wer den Faktor Nutzen höher gewichtete als den Faktor Gefühl, der war eher bereit über eine potenzielle Krebserkrankung Bescheid wissen zu wollen.

Wirksam Informieren

Wertvolle Hinweise gibt die Studie jedenfalls an all jene, deren tägliches Geschäft die Kommunikation ist. Wer klar vermitteln kann, welchen Mehrwert eine Information bietet, also ob sie sich als nützlich erweist, ein gutes Gefühl vermittelt, oder das eigene Denken bestärkt, dessen Information wird wahrscheinlicher wahrgenommen. Besonders wirksame Information, so die Studie, kann beides: Sie stellt Nutzen bereit und vermittelt ein positives Gefühl.

