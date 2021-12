Rüstungsindustrie floriert trotz Pandemie

Das Rüstungsgeschäft läuft, die Konzerne erzielten 2020 wachsende Umsätze. Unternehmen aus den USA bleiben die Spitzenreiter.

Durch die Pandemie sind viele Industriezweige ins Stocken geraten, die Waffenindustrie gehört nicht dazu. Die Waffenverkäufe der 100 größten Rüstungskonzerne lagen 2020 bei 531 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 1,3 Prozent im Vergleich zu 2019. Das geht aus dem jährlich erscheinenden Bericht des renommierten Stockholmer Friedensforschungsinstitutes SIPRI hervor. Überraschend: China kommt direkt nach den USA als Supermacht im Waffenverkauf. Russland ist abgeschlagen.

Fast die Hälfte davon verdienten 41 US-Waffenfirmen, die zu den 100 umsatzstärksten zählen. Auch die fünf größten Militärausstatter der Welt sind seit 2018 US-amerikanisch, betont SIPRI. Gleichzeitig sei die Transparenz dort höher als in aufstrebenden Nationen wie etwa China.

Die Waffenverkäufe der 100 größten Rüstungskonzerne der Welt sind um enorme (inflationsbereinigte) 17 Prozent im Vergleich zum Jahr 2015 gestiegen. 2015 war auch das erste Jahr, für das SIPRI Daten über die insgesamt noch immer sehr intransparente chinesische Waffenbranche statistisch einigermaßen einbeziehen konnte.

Seit 1998 stiegen die Einkünfte der 100 größten Hersteller zumeist deutlich an. Von Jahr zu Jahr immer mehr. Ein deutlicher Rüstungsanstieg war nach dem islamistischen Terroranschlag auf das World Trade Center in New York 2001 und den folgenden Vergeltungsmaßnahmen, wie dem Krieg mit dem Irak und Afghanistan zu verzeichnen. Doch auch lange danach ging es weiter.

Staatliche Nachfrage als Motor

Die Waffenverkäufe stiegen sogar, als die Weltwirtschaft im ersten Jahr der Pandemie um 3,1 Prozent schrumpfte. „Die Branchenriesen wurden weitgehend durch die anhaltende staatliche Nachfrage nach militärischen Gütern und Dienstleistungen geschützt", sagt SIPRI-Wissenschaftlerin Alexandra Marksteiner, Expertin für Rüstungsproduktion. In weiten Teilen der Welt stiegen die Militärausgaben, und einige Regierungen beschleunigten sogar die Zahlungen an die Rüstungsindustrie, um die Auswirkungen der Covid-19-Krise zu mildern.

Völlig immun zeigte sich die Waffenindustrie dennoch nicht gegen das Virus. Der französische Waffenhersteller Thales zum Beispiel meldete einen Rückgang seiner Verkäufe um 5,8 Prozent auf die durch den landesweiten Lockdown verursachten Infrastrukturstörungen im Frühjahr 2020. Einige Unternehmen berichteten auch von Unterbrechungen der Lieferkette und verspäteten Lieferungen.

US-Unternehmen dominieren weiterhin die Rangliste

Die Vereinigten Staaten beherbergen erneut die meisten Unternehmen in der Top-100-Liste. Die US-Rüstungsindustrie durchläuft derzeit eine Welle von Fusionen und Übernahmen. Um ihr Produktportfolio zu erweitern und sich so einen Wettbewerbsvorteil bei Ausschreibungen zu verschaffen, entscheiden sich viele große US-Rüstungsunternehmen für Fusionen oder Übernahmen vielversprechender Unternehmen. „Dieser Trend ist im Raumfahrtsektor besonders ausgeprägt", so Marksteiner. Northrop Grumman und KBR sind nur einige der Unternehmen, die in den letzten Jahren hochwertige, auf Raumfahrttechnologie spezialisierte Firmen erworben haben.

Produziert China viel mehr Waffen als bekannt?

Die kombinierten Waffenverkäufe der fünf chinesischen Unternehmen, die in den Top 100 enthalten sind, beliefen sich 2020 auf schätzungsweise 66,8 Milliarden US-Dollar, 1,5 Prozent mehr als im Jahr 2019. Auf chinesische Unternehmen entfielen 13 Prozent aller Waffenverkäufe 2020.

Laut SIPRI könnte es im Reich der Mitte in Wirklichkeit jedoch noch viel mehr Rüstungsunternehmen geben. Doch China gibt keine Zahlen heraus. „In den letzten Jahren haben chinesische Rüstungsunternehmen von den militärischen Modernisierungsprogrammen des Landes und der Konzentration auf die militärisch-zivile Verschmelzung profitiert", sagt Nan Tian, Forschungschef bei SIPRI. Chin hat sich zu einem der fortschrittlichsten Militärtechnologieproduzenten der Welt entwickelt. NORINCO hat beispielsweise das militärisch-zivile Navigationssatellitensystem Beidou maßgeblich mitentwickelt.

Gemischte Ergebnisse bei europäischen Konzernen

Auf die 26 europäischen Rüstungsunternehmen in den Top 100 entfielen zusammen 21 Prozent der gesamten Rüstungsverkäufe. Das waren 109 Milliarden Dollar. Die sieben britischen Unternehmen verzeichneten 2020 Waffenverkäufe in Höhe von 37,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 6,2 Prozent gegenüber 2019 entspricht. Die Waffenverkäufe von BAE Systems – dem einzigen europäischen Unternehmen in den Top 10 - stiegen um 6,6 Prozent auf 24,0 Milliarden Dollar.

„Die gesamten Waffenverkäufe der sechs französischen Unternehmen in den Top 100 gingen um 7,7 Prozent zurück", sagt Lucie Béraud-Sudreau von SIPRI. Dieser deutliche Rückgang sei vor allem auf die im Vergleich zum Vorjahr stark gesunkene Zahl der Auslieferungen von Rafale-Kampfflugzeugen durch Dassault zurückzuführen. Die Rüstungsumsätze von Safran stiegen dagegen an, was auf einen erhöhten Absatz von Ziel- und Navigationssystemen zurückzuführen ist.

Deutsche Unternehmen erhöhten wieder Umsätze

Die Rüstungsumsätze der vier in den Top 100 gelisteten deutschen Unternehmen erreichten 2020 einen Wert von 8,9 Milliarden US-Dollar - ein Anstieg von 1,3 Prozent gegenüber 2019. Zusammen machten diese Unternehmen 1,7 Prozent des gesamten Waffenumsatzes der Top 100 aus. Rheinmetall - der größte deutsche Rüstungshersteller - verzeichnete einen Anstieg der Rüstungsumsätze um 5,2 Prozent. Der Schiffbauer ThyssenKrupp meldete dagegen einen Rückgang von 3,7 Prozent.

Die kombinierten Waffenverkäufe der neun russischen Unternehmen gingen von 28,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf 26,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 zurück - ein Rückgang um 6,5 Prozent. Damit setzt sich der Abwärtstrend fort, der seit 2017 zu beobachten war, als die Waffenverkäufe der russischen Unternehmen in den Top 100 ihren Höhepunkt erreichten.

Eine weitere wichtige Entwicklung in der russischen Rüstungsindustrie war die Diversifizierung der Produktlinien. Die russischen Unternehmen setzen derzeit eine Regierungspolitik um, die darauf abzielt, ihren Anteil an zivilen Verkäufen bis 2025 auf 30 Prozent und bis 2030 auf 50 Prozent ihres Gesamtumsatzes zu erhöhen. Sie sollen also friedlicher werden, unkten russische Kommentatoren.

Indien will Eigenständigkeit

Andere bemerkenswerte Entwicklungen in den Top 100: Die Waffenverkäufe der drei israelischen Unternehmen erreichten 10,4 Milliarden US-Dollar. Die Waffenverkäufe der fünf japanischen Unternehmen in der Rangliste beliefen sich im Jahr 2020 auf 9,9 Mrd. Dollar. Vier südkoreanische Unternehmen wurden erstmals zu den 100 größten der Welt gezählt. Ihre Waffenverkäufe beliefen sich 2020 auf 6,5 Milliarden Dollar. Die kombinierten Waffenverkäufe der drei indischen Unternehmen stiegen um 1,7 Prozent. Für 2020 kündigte die indische Regierung ein schrittweises Verbot der Einfuhr bestimmter Arten von Rüstungsgütern an, um die Eigenständigkeit bei der Waffenproduktion zu stärken.