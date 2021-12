Mikl-Leitner: "Keine Zeit für Neuwahl"

Zur Impfpflicht meinte Niederösterreichs Landeshauptfrau, dass sie keine politische Partei haben wollte. Sie sei aber "notwendig, um aus Teufelskreis der Pandemie herauszukommen“.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sieht "keine Zeit für eine Neuwahl" auf Bundesebene, verwies sie am Montag am Rande einer Pressekonferenz in St. Pölten etwa auf die Pandemie. Sie erwarte sich "Geschlossenheit in der Regierung" und "dass alle guten Willens sind". Es brauche Stabilität und Handlungsfähigkeit. Auch die Bevölkerung erwarte sich, dass die Bundesregierung arbeite und halte, fügte Mikl-Leitner hinzu.

Die Landeshauptfrau merkte außerdem an, dass keine politische Partei eine Impfpflicht haben wollte. Eine solche sei jedoch "notwendig, um aus dem Teufelskreis der Pandemie herauszukommen". Die Impfung sei "der größte Trumpf". Es gehe auch um den Schutz der Wirtschaft und von Arbeitsplätzen, erinnerte Mikl-Leitner.

Opposition fordert Neuwahlen

Die Opposition sah angesichts der neuerlichen Rochade in der türkis-grünen Regierung „keine Existenzberechtigung" mehr für sie und sprach sich wiederholt für Neuwahlen aus. „Es führt kein Weg mehr vorbei daran“, die Regierung müsse in ihrer Gesamtheit „weg“, sagte etwa FPÖ-Parteichef Herbert Kickl. Etwas zurückhaltender formulierte es die Neos-Chefin. „Ich frage mich, ob nicht der Weg besser wäre, den Souverän zu befragen, in welche Richtung sich unser Land entwickeln soll“, sagte Beate Meinl-Reisinger. Und auch für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist „diese Regierung gescheitert, nicht nur Sebastian Kurz ist gescheitert, sondern die gesamte Regierung“.

Ihr Parteikollege, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, zeigte sich aber verhaltener. „Niemand braucht jetzt einen Wahlkampf und Neuwahlen“, ließ er am Wochenende wissen. Er wünscht sich die „volle Konzentration für die Lösung der Herausforderung“. Dabei müssten Regierung und Opposition auch „an einem Strang ziehen“.

