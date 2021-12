Brent-Ölpreis legte am Montag deutlich zu

Der Preisanstieg heute wurde durch die Anhebung der offiziellen Verkaufspreise (OSPs) durch Saudi-Arabien am Wochenende ausgelöst.

Die Ölpreise sind am Montag mit deutlichen Aufschlägen in die neue Handelswoche gestartet. Ein Barrel (Fass zu 159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Vormittag 71,58 US-Dollar. Das waren um 2,4 Prozent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,85 Prozent auf 68,10 Dollar.

Der Preisanstieg heute wurde durch die Anhebung der offiziellen Verkaufspreise (OSPs) durch Saudi-Arabien am Wochenende ausgelöst. Der weltgrößte Ölexporteur verlangt für Öllieferungen nach Asien im Jänner einen nochmals höheren Preisaufschlag als im Vormonat, hieß es in einem Commerzbank-Kommentar. Die höheren Preisaufschläge für Asien und die USA können als Anzeichen einer robusten Nachfrage gesehen werden, so die Experten weiter. Damit wird die Entscheidung der OPEC+ von letzter Woche, die Ölproduktion im Jänner um weitere 400 Tsd. Barrel pro Tag zu erhöhen, untermauert.

Für Zuversicht am Markt sorgte auch eine neue Studie aus Südafrika zur neuen Corona-Variante Omikron. Die gesundheitlichen Auswirkungen könnten demnach weniger drastisch sein als bisher befürchtet. Die Viruslage ist ein entscheidender Einflussfaktor für die globale Energienachfrage und daher mitentscheidend für die Entwicklung der Erdölpreise.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 71,61 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Montag mitteilte. Am Donnerstag lag der Preis noch bei 70,03 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich zu Wochenbeginn knapp behauptet. Gegen 10.30 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) in London 1780,66 US-Dollar, um 0,1 Prozent weniger als am Freitag.

Der Goldpreis ist am Freitag auf über 1780 Dollar je Feinunze gestiegen, wo er auch zu Beginn der neuen Handelswoche notiert, hieß es dazu von der Commerzbank. Der Preisanstieg wurde wohl maßgeblich durch den Rutsch der Anleiherenditen unterstützt: Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ist auf ein 21/2-Monatstief von 1,34 Prozent abgesackt. Dass die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs am Freitag den stärksten Tagesabfluss seit Anfang Oktober verzeichneten, fiel dagegen nicht ins Gewicht.

