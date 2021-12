Wo es in Wien kreucht und fleucht

Die Knoblauchkröte, der Moorfrosch, die europäische Sumpfschildkröte oder der Feuersalamander - sie alle leben in der Großstadt Wien. Das Naturhistorische Museum führt Buch über die ungewöhnlichen Stadtbewohner.

Im Nationalpark Donauauen, im Wienerwald, am Kuchelauer Hafen und in anderen Grünflächen der Stadt Wien leben derzeit 17 Amphibien- und Reptilienarten. Erfasst und dokumentiert sind diese seit über 30 Jahren in der herpetofaunistischen Datenbank des Naturhistorischen Museums (NHM). Die neue Publikation des Museums - „Wien: Amphibien & Reptilien in der Großstadt“ - versteht sich als Grundlage für Fachleute, möchte aber auch Laien in die Welt der unbekannten Stadtbewohner einladen.