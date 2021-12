Unwahrheit und Lüge, das ist ein weites Feld. Die Aussagen, die gestern im ORF diskutiert wurden, kann man aber zuordnen. FPÖ-Vertreterin Marlene Svazek lächelte dazu.

Gleich drei Personen hatten am Sonntagabend in "Im Zentrum" eine recht unangenehme Position. Dabei war beim Titel "Kurz geht, Krisen bleiben - Was bringt der große Umbau?" vor allem zu erwarten, dass August Wöginger in der Verteidigungsposition wäre. Vielleicht noch ein klein wenig Sigrid Maurer, die professionell und mit etwas traurigem Blick über die Regierungsarbeit sprach. Aber Marlene Svazek? Die redegewandte FPÖ-Politikerin hätte bei dem Thema eigentlich punkten müssen. Doch etwas kam dazwischen. Besser gesagt: jemand.