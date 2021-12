Blitzstart der rot-weiß-roten Skination

Nahezu alle ÖSV-Sparten zeigen sich Olympia-fit.

Wien. Jetzt also auch die Speeddamen. Zuletzt waren sie als Schwachstelle der ÖSV-Alpinen ausgemacht worden und mussten gar als Ausrede für den verlorenen Nationencup herhalten. Doch rechtzeitig beim Start in die Olympiasaison mischen Mirjam Puchner und Co. wieder mit in der Weltspitze.

Vor allem dank wiedererstarkter Athletinnen: Puchner fuhr in Lake Louise zweimal aufs Stockerl, Cornelia Hütter und Christine Scheyer meldeten sich in der Abfahrt zurück, Nicole Schmidhofers Comeback lief vielversprechend, Ramona Siebenhofer und Tamara Tippler konnten ihre Form aus dem Vorwinter mitnehmen. Dabei fehlte mit Nina Ortlieb die bisher letzte ÖSV-Siegerin eines Speedrennens verletzt, ebenso Abfahrts-Jungstar Lisa Grill.

Über alle Sparten hinweg war der ÖSV-Start in die Olympiasaison unter Neo-Präsidentin Roswitha Stadlober ein beachtlicher. Die Alpinherren um Matthias Mayer feierten bereits Doppelsiege, Freeskier Matej Svancer dominiert im Big Air, die Snowboarder Anna Gasser und Clemens Millauer springen aufs Podest, im Snowboard-Cross gewann Alessandro Hämmerle die Olympia-Generalprobe in China. Biathletin Lisa Hauser kommt überhaupt als Gesamtführende zum Heim-Weltcup nach Hochfilzen, die Kombinierer Johannes Lamparter und Lisa Hirner starteten mit Podestplätzen und das Wochenende der Skispringer stand mit drei Siegen (Marita Kramer, Jan Hörl, Männer-Teambewerb) ohnehin im Zeichen von von Rot-weiß-rot.

Aufholbedarf gibt es abseits der verbannten Langläufer vorerst bei den alpinen Slalom-Damen. In der zuletzt so starken Mannschaft um Katharina Liensberger bestimmte zuletzt Impfverweigererin Franziska Gritsch die Schlagzeilen.

Abgerechnet wird freilich nach dem Olympiawinter, doch vor den nächsten Rennen in St. Moritz (Damen) und Val-d'Isère (Herren) sind Österreichs Alpine wieder die klare Nummer eins im Nationencup vor der Schweiz. Durchaus realistisch also, dass dieser just im ersten Jahr nach Peter Schröcksnadel zurückerobert wird.



