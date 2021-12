Was ist mit Salzburgs schönem, unbekümmerten Spiel passiert?

RB Salzburg spielt um den erstmaligen Aufstieg in das Achtelfinale der Champions League, doch Ergebnisse, Form und Verletztenliste wecken Zweifel. Wo steckt Stürmer Adeyemi?

Salzburg. Ob es sich am Mittwoch rächen wird, dass Salzburg am ersten Spieltag dieser Champions-League-Saison in Sevilla zwei Elfmeter verschossen und aus einer 40 Minuten währenden Überzahl kein Kapital geschlagen hat? Eine berechtigte Frage. Trotzdem ist es nur eine im österreichischen Fußball populäre Konjunktiv-Konstruktion, großartig Vergebenem nachzuweinen. Vor allem dann, wenn auch das eigene Spiel vom „Wurmbefall“ geplagt schien und keine Lösung parat stand.

Österreichs Serienmeister jammert allerdings nicht, es wäre im finalen Spiel gegen die Spanier auch von keinerlei Nutzen. Die Chance wäre freilich dagewesen, und die gilt es sich jetzt gegen den Tabellenzweiten der Primera División neu zu erarbeiten, soll doch der Aufstieg in die K.-o.-Phase der Eliteliga gelingen. Für Österreichs Fußball wäre es ein Festtag: 2001 schaffte das Sturm Graz als bislang einziger Bundesligaklub und zog mit dem 2:2 gegen Galatasaray in die zweite Gruppenphase ein.