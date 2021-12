Keine Maskenpflicht für Don Giovanni

Staatsoper. Barrie Kosky zeigte als Auftakt seines Da-Ponte-Zyklus mit Musikdirektor Philippe Jordan einen ernst zu nehmenden „Don Giovanni“ mit schwachem Sängerensemble.

Mit dieser Neuproduktion des „Don Giovanni“ werden wir die kommenden Jahre leben können. Diese erfreuliche Meldung sei vorausgeschickt, denn es war angesichts der Erfahrungen, die wir bisher mit Barrie Kosky in der Oper machen mussten, keineswegs vorhersehbar. Diesmal aber, mag Katrin Lea Tags zerklüftete Felsenlandschaft auch an „Die Walküre“ erinnern, zog uns schon der Auftritt Donna Annas in den Bann eines ganz anderen Stücks. Barrie Kosky beantwortet nämlich gleich eingangs E. T. A. Hoffmanns Frage nach dem Verhältnis zwischen Anna und Don Juan klar: Hat er oder hat er nicht?