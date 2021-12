„2-G-Plus bei Museen gleicht einer Schließung“

(c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ)

Da war die Modigliani-Ausstellung in der Albertina noch eine - jetzt ist sie unter Verschluss.

Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder lehnt eine Verschärfung der Zutritts-Regeln ab. Auch sonst ist die Lage zäh – man kämpft mit Verlusten und Programmkürzungen.

Wie es mir geht? Entsetzlich.“ Die lauteste Stimme, die aus der sonst eher ruhigen Museumslandschaft dringt, ist die von Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder. Wieder einmal und zwar aus Gründen: Muss er doch eine so aufwendige wie teure Modigliani-Ausstellung unter Verschluss halten. Am 9. Jänner wird diese enden, unabhängig davon, wie lange der Lockdown währt. Eine Verlängerung ist nicht möglich, 60 Leihgeber bringen nicht mehr die Solidarität auf, die noch im ersten Pandemiejahr herrschte. International dreht sich das Ausstellungskarusell schließlich schon wieder in den meisten Ländern.