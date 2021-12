US-Börsenaufsicht knöpft sich Trump-Firma vor

Donald Trumps Twitter-Konkurrent soll im ersten Quartal 2022 an den Start gehen.

Ex-US-Präsident Donald Trump ist mit seinem neuen Online-Projekt ins Visier der Börsenaufsicht SEC geraten. Die Behörde nimmt die Firma unter die Lupe, über die Trump sein soziales Netzwerk "TRUTH Social" als Twitter-Konkurrent an die Börse bringen will. Die Gesellschaft mit dem Namen Digital World Acquisition (DWAC) teilte am Montag mit, ein Auskunftsersuchen der SEC erhalten zu haben.

Unter anderem verlange die Aufsicht Informationen über die Kommunikation mit Trumps Unternehmen. Sie schaue sich auch den Handel mit Aktien von DWAC an vor dessen Ankündigung, mit der Trump Media & Technology Group (TMTG) zusammenzuarbeiten.

TMTG soll über die Fusion mit der Digital World Acquisition durch die Hintertür an die US-Technologiebörse Nasdaq gebracht werden. Hinter DWAC steht der ehemalige Deutsche-Bank-Investmentbanker Patrick Orlando. DWAC hat 293 Millionen Dollar (knapp 260 Mio. Euro) eingesammelt, die Trumps neuem Netzwerk zur Verfügung gestellt werden sollen. DWAC-Aktien hatten bei dem ursprünglichen Geschäft mit Trump Media im Oktober einen Wert von 10 Dollar. Am Montag notierten sie bei 42,60 Dollar.

Die sogenannten SPAC (Special Purpose Acquisition Companies), über die der Börsengang ermöglicht werden soll, sind nicht ohne Risiko. Investoren der leeren Börsenhülle - in diesem Fall DWAC - wissen im Vorfeld in der Regel nicht, mit welcher Firma die Gesellschaft fusioniert. Ein vom Banker Orlando in China initiiertes SPAC war kürzlich gescheitert, weil Anleger wieder abgesprungen sind.

