Mücksteins skurriler Auftritt in der ZiB 2: Nichts zu irgendwas

Der Gesundheitsminister beantwortete am Montagabend buchstäblich jede Frage mit denselben Worten. Armin Wolf zweifelte laut an der Sinnhaftigkeit des Gesprächs.

Wolfgang Mückstein in der „ZiB 2": Das ist offenbar eine Geschichte voller Missverständnisse. Jedenfalls für den Zuseher, der erwartet, vom Gesundheitsminister in der Pandemie irgendetwas Relevantes zu hören, wenn der ins Fernsehen geht. Oder für den Interviewer, der erwartet, mit dem Minister so etwas Ähnliches wie ein Gespräch zu führen. Und wohl auch für den Minister, der, na ja, was eigentlich erwartet? Das würde man allzu gerne wissen.