Corona-Neuinfektionen sinken weiter, 77 Todesfälle

In Österreich werden heute 4233 Neuinfektionen gemeldet. In den Krankenhäuser werden derzeit 3115 Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt, 670 davon auf den Intensivstationen. 77 Menschen sind seit gestern verstorben.

Während immer mehr Corona-Patienten auf den Intensivstationen behandelt werden müssen, sinkt die Zahl der täglichen Neuinfektionen weiter. Heute melden die Ministerien 4233 neue Fälle. Das ist fast um die Hälfte weniger als noch vor einer Woche (8186). Der Sieben-Tages-Schnitt sinkt damit auf unter 7000 (6763) und auch die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern sinkt auf 530.

Die Lage in den Krankenhäusern ist weiter angespannt. Derzeit werden österreichweit 3115 Corona-Patienten stationär behandelt. Das sind um 8 mehr als am Vortag und um 367 weniger als am Dienstag vor einer Woche. Auf den Intensivstationen steigen die Zahlen weiter an. Eine intensivmedizinische Betreuung benötigen mit heutigem Stand 670 Patienten, so viele wie noch nie in diesem Jahr. Gestern waren es noch neun weniger.

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind 77 Menschen verstorben. Das ist der höchste Wert in diesem Jahr. Der nunmehr zweithöchste Wert wurde am 23. November (72) verzeichnet, der dritthöchste im Jänner. Insgesamt sind seit Beginn der Panemie 12.921 Menschen mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Allein 429 innerhalb der vergangenen Woche.

