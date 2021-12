SPÖ Burgenland fordert zusätzliche 150 Polizisten für die Grenze

Das Schlepperwesen "floriere“, der neue Innenminister müsse handeln, heißt es von der Landespartei.

Die SPÖ Burgenland fordert vom neuen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) die Entsendung von zusätzlichen 150 Polizisten an Burgenlands Grenze. Vergangene Woche seien 550 Flüchtlinge aus Ungarn gekommen, das Schlepperwesen "floriert", verwies Landesgeschäftsführer Roland Fürst am Dienstag in einer Aussendung auf die "eskalierende Situation".

Schlepperbanden würden ihre illegalen Transporte trotz winterlicher Temperaturen rücksichtslos fortsetzen, der nunmehrige Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) habe aber nicht reagiert: "Mein dringender Appell ergeht daher an den neuen Innenminister. Das Burgenland braucht sofort 150 Exekutivbeamte mehr an der burgenländischen Grenze", so Fürst.

(APA)