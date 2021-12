Live ab 13:30 Uhr: Wie Wien aus dem Lockdown gehen will

Der Lockdown für Geimpfte soll in Österreich am 12. Dezember enden. Wie genau, wird am Mittwoch entschieden. Wien prescht vor und legt um 13:30 seinen Weg vor. Mit Livestream.

Im Büro des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig (SPÖ) wird gerade mit Experten und Fachleuten darüber beraten, wie es nach dem allgemeinen Lockdown in der Bundeshauptstadt weitergehen wird. Um 13:30 Uhr will Ludwig den weiteren Öffnungsplan bekanntgeben.

Der Livestream zur Pressekonferenz

Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hatte zu Mittag bestätigt, dass der Lockdown in Österreich am 12. enden wird. Zumindest für alle Geimpften - und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Wie diese konkret aussehen werden, wird auf einem Corona-Gipfel am Mittwoch festgelegt. Der Bund legt damit die Rahmenbedingungen fest, die Länder dürfen ihrerseits wieder die Maßnahmen verschärfen. Dies hatte der Wiener Bürgermeister schon öfter getan, er ist bekannt für seinen restriktiven Kurs in Sachen Corona.

(Red.)