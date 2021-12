Vier Tote nach Feuer in Norwegen

Am Dienstag sind im norwegischen Berger vier Leichen geborgen worden. In der Nacht auf Montag war in der Gemeinde ein Feuer ausgebrochen, die Familie war seitdem vermisst gewesen.

Nach einem Brand in Norwegen sind vier Leichen gefunden worden. Die menschlichen Überreste wurden am Dienstag bei Sucharbeiten in dem niedergebrannten Haus entdeckt, wie die zuständige Polizei übereinstimmenden Berichten zufolge am Nachmittag mitteilte.

Das Feuer war in der Nacht auf Montag in einem Holzhaus in dem Dorf Berger in der Gemeinde Drammen ausgebrochen. Seitdem wurde eine vierköpfige Familie mit zwei minderjährigen Kindern vermisst, wie unter anderem der Rundfunksender NRK und die Zeitung "Verdens Gang" berichteten. Die Brandursache ist bisher unklar. Der Unglücksort liegt etwa 50 Kilometer südwestlich von Oslo.

(APA)