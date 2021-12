Wachablöse in Berlin: Olaf Scholz ist deutscher Kanzler

Der Sozialdemokrat Olaf Scholz tritt die Nachfolge von Angela Merkel (CDU) an. Die "Ampel-Koalition" aus Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen verfügt über klare Mehrheit im Deutschen Bundestag.

Im Berliner Reichstagsgebäude ist am Mittwochvormittag der Deutsche Bundestag zusammengetreten und hat Olaf Scholz (SPD) zum neuen Bundeskanzler gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Angela Merkel (CDU) an. Wie Parlamentspräsidentin Bärbel Bas (SPD) mitteilte, stimmten 395 Abgeordnete für Scholz. Es gab 303 Gegenstimmen und sechs Enthaltungen. Für die sogenannte Kanzlermehrheit notwendig waren 369 Stimmen. Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP verfügen zusammen über 416 Stimmen.

Scholz ist damit der vierte SPD-Kanzler nach Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder. Unmittelbar nach seiner Wahl wird ihm der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue die Ernennungsurkunde überreichen. Anschließend muss Scholz im Bundestag den Amtseid sprechen. Mit der Ernennung seiner 16 Ministerinnen und Minister durch den Bundespräsidenten wird die Regierungsbildung gut zehn Wochen nach der Bundestagswahl vom 26. September abgeschlossen.

Am Abend soll das neue Bundeskabinett zu seiner konstituierenden Sitzung in Berlin zusammen. Das sagte der designierte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwoch am Rande der Bundestagssitzung zur Wahl des neuen Bundeskanzlers.

Angela Merkel (CDU) erhielt langen Beifall. (c) APA/AFP/INA FASSBENDER

Auf der Gästetribüne des Bundestags saß auch die noch geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Sie erhielt nach der Begrüßung durch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) langen Beifall.

Um circa 15 Uhr wird der neue Bundeskanzler Scholz im Kanzleramt die Amtsgeschäfte von Merkel übernehmen. Die neuen Ressortchefs tun dies in ihren Ministerien.

Deutschlands Kanzler 1949 - 1963 Konrad Adenauer (CDU) 1963 - 1966 Ludwig Erhard (CDU) 1966 - 1969 Kurt Georg Kiesinger (CDU) 1969 - 1974 Willy Brandt (SPD) 1974 - 1982 Helmut Schmidt (SPD) 1982 - 1998 Helmut Kohl (CDU) 1998 - 2005 Gerhard Schröder (SPD) 2005 - 2021 Angela Merkel (CDU)

(APA/dpa)