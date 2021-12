Fußball in einem anderen Universum

56.237 Zuschauer verliehen dem Champions-League-Hit AC Milan gegen Liverpool eine fürwahr unglaubliche Kulisse. Fan-Choräle, 2-G- und Ausweispflicht verwandelten Calcio-Sehnsüchte in traumhafte Wirklichkeit.

Es gibt Fußballspiele, die muss man einfach gesehen haben. Vor allem in Stadien, die einem allein schon des Namens wegen Respekt abverlangen und Sehnsüchte wecken, die hierzulande selten oder gar nicht erfüllt werden mit zu schwachem Kick, zuletzt sogar nur noch vor leeren Rängen. Läuft aber der AC Milan im legendären San-Siro auf, traute man als Besucher, der aus dem Lockdown kam, seinen Augen und Ohren nicht mehr. Da wähnt man sich postwendend in einer andren Welt. Dort, in der Hochburg im Land des Europameisters, werden Calcio-Sehnsüchte sempre, also immer, Wirklichkeit.

Eigentlich ist es den Rossoneri und ihren Anhängern ja gleich, gegen wen in San Siro (für Blau-Schwarz heißt es Meazza-Stadion) gespielt wird. Es ist immer laut, die Ränge sind zumeist sehr gut gefüllt bis ausverkauft und in der Curva Sud dröhnen (beeindruckende, trotzdem teils sinnbefreite) Fan-Choräle und großartige Choreografien. Hier ziehen die Ultras des 18fachen Meisters und siebenfachen Sieger des Europacups der Landesmeister bzw. der Uefa Champions League zu Werke.