Schach-WM: Der Herausforderer will nur noch den Schaden begrenzen

Jan Nepomnjaschtschi zeigte in der zehnten Partie keinerlei Ambitionen mehr. Magnus Carlsen eilt somit der Titelverteidigung entgegen.

Nachdem Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi am Dienstag mit einem groben Patzer seine dritte Partie verloren hatte, war er in der zehnten Runde um Schadensbegrenzung bemüht. Weltmeister Magnus Carlsen ging mit Weiß auf das ambitionslose Spiel des Russen ein und nach 41 Zügen wurde der Punkt geteilt. Carlsen benötigt nach dem heutigen Ruhetag angesichts der 6,5:3,5-Führung in den ausstehenden vier Partien noch einen Sieg oder zwei Remis zur Titelverteidigung.

(red)