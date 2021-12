„Wi-der-stand!“ Aber wogegen?

Ein politisches Wort-Idol erlebt eine Renaissance. Seine Geschichte lässt wenig Gutes ahnen.

Sprechchöre auf Demonstrationen wollen wohlbedacht sein – zumindest, wenn das Spektakel nicht in einem eintönigen Pfeifkonzert untergehen soll. Die Textgattungen auch der politischen Folklore sind nicht zuletzt dann lebensfähig, wenn sie gut klingen. Der aus zahlreichen onomatopoetischen und klangmalerischen Wendungen bekannte Effekt des maximal kontrastierenden i- und a-Lauts (tick – tack, Schnickschnack, Tingeltangel) wird häufig auch in Sprechchören genutzt. Bertha von Suttner musste darüber verzweifeln, „dass es nichts Ansteckenderes gibt als Vivat-Rufen“ (1859). Das „Sieg Heil!“ der Nationalsozialisten folgt dem gleichen phonetischen Muster. Und neuerdings schallt es auf unseren Straßen vermehrt: „Wi-der-stand!“ Welche Rhetorik liegt der Parole zugrunde?

Der Widerstand ist ebenso wie „la résistance“ zunächst einmal ein historischer Begriff für die organisierte Gegnerschaft zum Nationalsozialismus. Eben deshalb wurde es in der alten Bundesrepublik Deutschland oft als Instinktlosigkeit gewertet, wenn Kernkraftgegner sich in einem „Anti-Atom-Widerstand“ wähnten. Juristisch gesehen ist „Widerstand gegen die Staatsgewalt“ ein Straftatbestand. In Deutschland ist ein „Widerstandsrecht“ lediglich zur Abwehr eines Putsches oder eines Aufstands gegeben. Ein Recht auf Widerstand gegen demokratisch legitimierte Mehrheitsentscheidungen existiert nirgendwo. Nicht umsonst wird es in demokratischen Gesellschaften fast ausschließlich von Vertretern des Faustrechts proklamiert. Eben hierin liegt die über Jahrzehnte andauernde Karriere des Kampfbegriffs in den unterschiedlichsten extremistischen Milieus begründet, wie ein Blick auf die politische Folklore Deutschlands überdeutlich macht. Und da Ideologen nach Vladimír Karbusický Sprachfetischisten sind (an Belegen herrscht gerade heute kein Mangel), sollten wir neben ihren Tabuwörtern auch ihre Wort-Idole mit ihrer gleichsam magischen Wirkung genauer ansehen.