Schnee – eine Einladung zum langen Laufen

Es hat geschneit. So viel, dass im Lockdown eine Schneeschaufel bestellt, per Click gekauft und per Auto collected wurde. Aber glücklicherweise nicht so viel, dass das Lauftraining gecancelt werden musste, um in dem um sich greifenden englischen Wording zu bleiben. Es ist also zu einer im Osten des Landes doch eher seltenen Laufrunde im Schnee gekommen.

Der Rad- und Gehweg war mit einer Zentimeter hohen Schneeschicht bedeckt. Ein paar Fußgänger hatten Spuren hinterlassen und irgendjemand den Weg kurzerhand zur Langlaufloipe umfunktioniert. Doch es ließ sich auch ohne Skier ganz gut und lang laufen. Bei den ersten Schritten im Schnee ist Vorsicht geboten. Der Fuß muss den Untergrund zuerst abtasten. Das Laufen im Schnee ist ähnlich wie jenes im Sand eine spezielle Herausforderung für die Muskulatur, Sehnen und Bänder. Es gilt sie nicht überzustrapazieren. Grundsätzlich ist es ein gutes Training für Gleichgewichtssinn und Muskeln.



Entscheidend ist die Beschaffenheit des Schnees. In dem Fall war er griffiger, als der erste Blick vermuten hat lassen. Dennoch konnte ich mich nur langsam fortbewegen. Das ist bei niedrigen Temperaturen aber ohnehin kein Fehler. Denn dann atmet man die kalte Luft nicht zu schnell ein. Übrigens kann man diese, wenn man beim Laufen gern durch den Mund atmet, durch einen kleinen Trick erwärmen: einfach die Zunge an den Gaumen legen.



Doch zurück zum Schnee. Der glitzerte und knisterte bei jedem Schritt und erinnerte damit daran, welch gute Idee es war, trotz winterlicher Verhältnisse die warme Stube zu verlassen. So ist ausgerechnet der Lauf im Schnee der längste in meinem 100km-Lauf-November geworden. Mit zunehmender Temperatur wurde der Schnee dann aber patzig und die Füße nass. Fürs Laufen im Schnee wären Winterlaufschuhe durchaus empfehlenswert. Wobei der Schnee im Osten des Landes leider schon wieder geschmolzen ist. Aber gut, neue Laufschuhe würde ich ohnehin nur ungern per Click and Collect besorgen.

E-Mails an: julia.neuhauser@diepresse.com