Brüsseler Auftakt für die Berliner Ampel

Die neue deutsche Außenministerin, Annalena Baerbock von den Grünen, bei ihrer Angelobung am Mittwoch im Auswärtigen Amt in Berlin.

Pandemie, russisches Säbelrasseln, Rechtsstaats- und Migrationskrise: Die neue deutsche Regierung steht sofort vor großen Herausforderungen, die sie im Rahmen der EU bewältigen muss.

Wenn Sie diese Zeilen lesen, hat in Brüssel die deutsche Ampelkoalition bereits offiziell Einzug gehalten. Die neue Bundesinnenministerin, Nancy Faeser von der SPD, nimmt am Donnerstag an ihrem ersten Ratstreffen teil. Da liegt gleich vieles auf dem Tapet, von einer Aussprache der 27 über die „Abwehr hybrider Bedrohungen und Bewältigung migrationsbedingter Herausforderungen“ (Stichwort: Belarus) über die Frage, wie gut öffentliche Infrastrukturen wie Wasser- oder Stromversorgung geschützt sind, bis zu Überlegungen, wie verhindert werden kann, dass das organisierte Verbrechen (ciao, Mafia) sich an den neuen Geldtöpfen des EU-Wiederaufbaufonds gütlich tut.