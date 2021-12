Champions-League-Achtelfinale: Salzburg feiert historischen Coup

Österreichs Serienmeister zieht mit dem 1:0 gegen Sevilla erstmals in die Top 16 des europäischen Klubfußballs ein. Das Goldtor schoss Noah Okafor, am Montag erfolgt die Auslosung, Topklubs wie City, United oder Bayern warten.

Salzburg. Österreichs Fußballmeister Salzburg hat Historisches geschafft. Erstmals steht der Klub im Achtelfinale der Champions League, möglich machte das der 1:0-Sieg gegen Sevilla. Da Lille mit 3:1 in Wolfsburg siegte und als Gruppensieger in die K. o.-Phase aufstieg, ziehen Ulmer, Adeyemi und Co. als Gruppenzweite nach. Das Tor erzielte Okafor (50.), Salzburg bleibt damit in dieser Saison daheim ungeschlagen. Außerdem blieb man im 18. Champions-League-Match der RB-Ära erstmals ohne Gegentreffer.

Dem Klub ist damit nicht nur immens viel Prestige und ein Imagegewinn sicher, sondern auch eine Extraprämie der Uefa in Höhe von 9,6 Millionen Euro. Damit schrauben sich die zu erwartenden Einnahmen der „Bullen“ allein durch den Europacup in dieser Saison bereits auf knapp 40 Mio. €, sagt Geschäftsführer Stephan Reiter.

APA/KRUGFOTO

Und, ein weiteres Duell mit einem wahren „Hochkaräter“ im europäischen Klubfußball ist durch den historischen Aufstieg eines Bundesligisten (2001 kam Sturm in die Zwischenrunde) sicher. Als Gegner infrage kommen bei der am Montag erfolgenden Auslosung nur Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid (David Alaba), Bayern (Sabitzer), Manchester United (mit Ex-Coach Ralf Rangnick) und Juventus.

Glück bei Lattentreffer

Der 1:0-Sieg gegen Sevilla, aktuell Zweiter der spanischen La Liga, ebnete dem Klub den Weg in Europas Elite. Der jüngste Kader, mit Matthias Jaissle, 33, der jüngste Trainer – Salzburg machte nicht nur mit Zahlen, sondern auch der Spielweise auf sich aufmerksam. Schnelles, hohes Gegenpressing, flottes Umschaltspiel und lange Zeit eine sichere Abwehr (El Hadaddi traf per Kopfball nur die Latte, 48.) stimmten. Dass sich sukzessive bei vielen Pässen eine schlampige Ungenauigkeit einschlich, konnte Jaissle nicht verborgen geblieben sein.

APA/AFP/JOE KLAMAR

Das 1:0 fiel aus einer makellosen Aktion: Ulmer erobert den Ball, der flinke Adeyemi leistete den Assist und Okafor traf aus kurzer Distanz. Doch weitere, teils sogar sehr Chancen wurden erneut zu leichtfertig vergeben.

Barcelona scheitert

Die Mannschaft wackelte, es gab kritische Situationen – doch Glück und die in dieser Saison gelernte Routine öffneten den Weg ins Achtelfinale. Auch spielte Salzburg in die Hände, dass Jordan nach dem zweiten Foul an Adeyemi Gelb-Rot (63.) sah. Einziger Knackpunkt bleibt die Torsperre des 19-jährigen Deutschen, die ihn seit einem Monat (1:0 gegen Austria) plagt.

Für Barcelona hingegen ist die CL-Saison vorbei. Die Katalanen (ohne Demir) verloren in München mit 0:3 und spielen in der Europa-League (Playoff gegen einen Gruppenzweiten) weiter.

Und wie läuft die Auslosung?

16 Mannschaften haben sich qualifiziert. Gruppensieger können nur auf Gruppenzweite treffen, Gegner in der Gruppenphase können nicht aufeinandertreffen. Ebenso ausgeschlossen sind Duelle von Klubs aus dem gleichen Land.

Gruppensieger: Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern, Manchester United, Lille, Juventus

Gruppenzweite: Paris SG, Atletico Madrid, Sporting Lissabon, Inter Mailand, Benfica Lissabon, Atalanta/Villarreal, SALZBURG, Chelsea

Hinspiele: 15. Februar 2022

Zwischenrunde der Europa League (7 von 8 Teams stehen fest): Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol, Zenit St. Petersburg, FC Porto, RB Leipzig, FC Barcelona, FC Sevilla.

Ausgeschieden (8 von 8 Teams stehen fest): Besiktas Istanbul, Dynamo Kiew, Malmö FF, Club Brügge, Schachtar Donezk, AC Milan, VfL Wolfsburg, Young Boys Bern.