4437 Neuinfektionen, mehr als 13.000 Todesopfer

Auf den Intensivstationen in Österreich werden derzeit 627 Corona-Patienten betreut.

In Österreich werden heute 4437 Neuinfektionen gemeldet. 2813 Patienten werden derzeit in den Spitälern behandelt, 627 davon auf den Intensivstationen. 32 Menschen sind mit einer Corona-Infektion verstorben.

Die vierte Corona-Welle beginnt nun langsam auch in den Krankenhäusern und Intensivstationen abzuklingen, während die Zahl der Neuinfektionen seit Tagen auf einem ähnlich hohen Niveau bleibt. Heute melden die Ministerien 4437 neue Fälle - vor einer Woche waren es mit 8882 noch doppelt so viele. Der heutige Wert liegt zudem unter dem aktuellen Sieben-Tages-Schnitt 5456. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist österreichweit auf 427,6 gesunken.

Seit gestern brauchen 97 Corona-Patienten weniger eine stationäre Behandlung im Krankenhaus. Heute sind es 2813, vor einer Woche waren es noch deutlich mehr als 3000 (3241). Auch die Zahl der Intensivpatienten ist rückläufig. 627 Schwerkranke brauchen derzeit eine intensivmedizinische Betreuung, um elf weniger als gestern.

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind 32 Personen mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Seit Beginn der Pandemie gab es mehr als 13.000 Todesopfer. Innerhalb von sieben Tagen sind 386 Menschen verstorben.

Derzeit gibt es in Österreich 84.559 bestätigte aktive Fälle. Mehr als sechs Millionen Menschen - genau 6.054.754 - verfügten am Donnerstag über ein gültiges Impfzertifikat. Am Feiertag waren knapp 55.000 Impfungen verabreicht worden.

(red./APA)