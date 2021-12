Die Geschäfte in Oberösterreich dürfen am 17. Dezember aufsperren.

Kärnten öffnet kommenden Montag den Handel, die Gastronomie am Freitag darauf. In Vorarlberg gibt es noch Gespräche über die Modalitäten in der Gastronomie.

Am Donnerstagnachmittag gaben die beiden noch säumigen Bundesländer Kärnten und Oberösterreich ihre Pläne zum Ende des Lockdowns und die damit verbundenen Öffnungsschritte bekannt. Davor fanden in den Ländern noch Beratungen mit Experten statt.

Oberösterreich öffnet mit 17. Dezember sowohl den Handel, als auch Gastronomie, Hotellerie, körpernahe Dienstleister, Kultur und Sport im Rahmen der Vorgaben, die der Bund als Richtschnur gegeben hat. Die Nachtgastronomie bleibt zu. Das gab Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Donnerstag nach Beratungen mit Experten, Städte- und Gemeindebund sowie den Sozialpartnern bekannt.

Die aktuelle Prognose des Simulationsforschers Niki Popper für das Land habe ergeben, dass es kaum etwas bringe, die Öffnungsschritte zu staffeln, so Stelzer. Er warnte vor Einkaufstourismus in andere Bundesländer. Dieser sei "nicht nur verboten, sondern auch unpatriotisch und unsolidarisch".

In Kärnten öffnen mit kommendem Montag alle Bereiche im Handel sowie in der Event- und Freizeitbranche unter Einhaltung der 2-G-Regel. Das ist das Ergebnis der Beratungen des Corona-Koordinationsgremiums, das am Donnerstagvormittag zusammengekommen war. Wie in der Steiermark, in Niederösterreich und Salzburg bleiben aber Gastronomie und Beherbergungsbetriebe länger zu als es der Bund vorgibt: Eine Öffnung ist erst ab dem 17. Dezember vorgesehen.

Vorarlberg berät noch über Modalitäten

In Vorarlberg, wo ab 12. Dezember im großen Stil geöffnet werden soll, standen Donnerstagvormittag die begleitenden Bestimmungen für die Gastronomie noch nicht endgültig fest. So werde etwa über die zulässige Gruppengröße pro Tisch beraten, bestätigte das Büro von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) einen entsprechenden Ö1-Bericht. Auch in Bezug auf die Besucheranzahl bei Veranstaltungen könnte es noch Einschränkungen geben. Eine Entscheidung sollte noch am Donnerstag fallen.

