CEO entlässt 900 Mitarbeiter per Zoom-Call

Es ist nicht die erste Massenentlassung bei dem Startup Better, das in Kürze an der Börse starten will. Das Video, das einer der entlassenen Mitarbeiter aufgenommen hat, verbreitet sich weltweit. Der CEO ist um Schadensbegrenzung bemüht.

In Zeiten der Pandemie müssen zwangsweise unternehmerische Dinge wie Besprechungen, Mitarbeitergespräche und wohl auch Produktitätsmessungen der Mitarbeiter digital stattfinden. 900 Mitarbeiter auf einen Schlag per Zoom-Call zu kündigen, ist aber mindestens fragwürdig.

Neun Prozent der Mitarbeiter des US-Startups Better.com wurden vom CEO Vishal Garg kurzerhand und relativ emotionslos fristlos gekündigt: "Wenn Sie an diesem Anruf teilnehmen, gehören sie zu der unglücklichen Gruppe, die entlassen wird", erklärt der 43-Jährige. Die Begründung: Die Produktivität und Leistung der Betroffenen stimme nicht. Womit er wohl nicht rechnete: Dass ein Mitarbeiter diese Videokonferenz filmte und online stellte. Binnen weniger Stunden verbreitete sich der Mitschnitt weltweit.

In dem Video ging Garg relativ emotionslos vor, ganz im Gegensatz zu internen Mails, in denen er davon sprach, dass Mitarbeiter durch mangelnden Einsatz die Firma bestohlen hätten. Aus den Analysen gehe hervor, dass manche offenbar nur knapp zwei Stunden täglich gearbeitet hätten, aber acht bezahlt bekommen.

„Die Ausführung verfehlt“

So kurz vor Weihnachten erscheint dieser Schritt noch drastischer als zu jedem anderen Zeitpunkt. Aber auch die Tatsache, dass er einfach alle 900 Mitarbeiter kurzerhand in einem Schritt feuert, wirkt harsch. Das sieht mittlerweile auch der CEO ein, zumindest in Teilen: "Ich stehe zu den Entlassungen, aber bei der Kommunikation habe ich die Ausführung verfehlt."

In dem auf der Homepage veröffentlichten Statement geht es derzeit wohl auch um Schadensbegrenzung, denn einige Mitarbeiter der PR-Abteilung haben ebenfalls gekündigt, so kurz vor dem geplanten Börsegang nicht unbedingt die beste Publicity: "Es tut mir zutiefst leid und ich bin entschlossen, aus dieser Situation zu lernen und mehr zu tun, um die Führungspersönlichkeit zu sein, die Sie von mir erwarten."

Der Marketingchef und Vice President of Communications des Unternehmens hat in der letzten Woche seine Kündigungen eingereicht, berichtete das Daily Beast am 7. Dezember unter Berufung auf ungenannte Quellen. In den letzten zwei Tagen seien die Leiter der Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit zurückgetreten, hieß es weiter.

Nicht die erste Massenentlassung

Am 30. November, einen Tag vor der Massenentlassung, gab das von SoftBank Group Corp unterstützte Startup- und Blankoscheck-Unternehmen Aurora Acquisition Corp. eine Vereinbarung bekannt, die eine sofortige Überbrückungsfinanzierung in Höhe von 750 Millionen US-Dollar für Better beinhaltet. Trotz der Geldspritze sagte Garg den Mitarbeitern, die sich beim Zoom-Anruf versammelt hatten, dass er „keine großartigen Neuigkeiten“ mitgebracht habe, da sich der Markt verändert habe und das Unternehmen „damit mitziehen müsse, um zu überleben“, wie aus dem Video hervorgeht. Vor allem Mitarbeiter in den USA und Indien sind betroffen. In dem Zoom-Call betonte er aber auch, es sei eine schwierige Entscheidung gewesen, die er nicht treffen wollte.

Es ist nicht das erste Mal, dass Garg auf eine Massenentlassung setzte, aber beim letzten Mal, so behauptete er in einem Gespräch mit CNN, dass er danach geweint habe.

(bagre)