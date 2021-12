Testessen "To-Go" bei Rudis Beisl und Kiang Wine & Dine

Bei zwei verlässlichen Versorgungsstationen stehen zwei verlässliche Köche und reichen Gans und Schweinebauch. Die österreichisch-chinesische Verbindung lässt sich so gut feiern.

Die vergangenen Tage im Sperr­zustand hatten etwas bedrückend Gespenstisches: Sich an einem dunklen Novemberabend bei einem Restaurant oder Wirtshaus seines Vertrauens Essen zu holen, wirkte, als würde man etwas Verbotenes tun. Als ich da bei Regen in einem dunklen Straßeneingang auf die beste Gans der Stadt wartete, die Kapuze tief in den Teil des Gesichts gezogen, den die Maske frei ließ, musste ich an die Prohibition denken. Rudi vom gleichnamigen Lokal heiterte mich dann auf seinem ­Tresen zur Küche auf, mit der unglaublich zarten, aber doch knusprigen Gans, dem süßscharfen Weißkraut, dem süßfruchtigen Rotkraut und göttlich fluffigen Erdäpfelknödeln im Gepäck konnte nichts mehr schiefgehen. Dass man den Tafelspitz für seine Fleischqualität und die Rösti gar nicht genug loben kann, habe ich in irgendeinem Lockdown bereits erwähnt. Dazu gibt es jungen Wiener Wein. Eine Ganssaison ohne Rudi geht nicht.

Gansl bei Rudis Beisl beigestellt

Im anderen Restaurant, das seit kurzer Zeit Take-away bietet, wartet ebenfalls ein alter Bekannter der Wiener Lokalszene auf die Grätzlkunden: Joseph Kiang hat nicht nur einst die gleichnamigen Restaurants mit einem Bruder erfunden, die die ersten mit modernem Design und passender China-Küche waren. Nach einem längeren China-Aufenthalt kehrte er zum Glück vor wenigen Jahren nach Wien zurück und eröffnete sein kleines, feines Kiang Wine & Dine, dort gibt es natürlich eine ziemlich interessante, weil originell bestückte Weinkarte. Ja, da leuchtet die Farbe Orange. Die Küche ­bietet eine wirklich witzige Kombination chinesischer Gerichte mit österreichischen oder italienischen Zutaten: Der chinesische Löwenkopf entpuppt sich als ein in Soja geschmortes Kalbsbutterschnitzel auf gedünstetem Chinakohl (leichte Schärfe). Das chinesische Sugo wird mit Fregola Sarda geliefert, das ist neue Fusion. Das Thunfischcarpaccio mit Jungzwiebeln und Olivenöl hat viel ­Pfeffer abbekommen, die wirklich gute Wasabi-Mayonnaise sollte eigentlich zu den sehr knusprigen Garnelenröllchen gegessen werden, die geht aber auch gut zum Thunfisch als Topping. Wirklich empfehlenswert ist natürlich der in Soja geschmorte Schweinebauch, so geht mürbe.