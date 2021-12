Kulinarische Pop-ups bis der Lockdown endet

Drucken

Das gute am Lockdown: Kreative kulinarische Pop-up-Angebote an jeder Ecke, von Germknödel bis zum Raclette-Semmerl.

Noch bis 20. Dezember müssen sich Gastronomiebetriebe mit Pop-ups über Wasser oder zumindest beschäftigt halten. Dabei kann man bei einigen von Lockdown-Pop-up-Evergreens und bei anderen von Neuzugängern sprechen.

Germknödel

Die Bio Langos Boiz kennen Foodies sowohl aus den Lockdowns, sowie mittlerweile als kulinarische Nahversorger inmitten der Punschstände im Museumsquartier. Dieses Wochenende gibt es allerdings statt üppig belegter Langos, ein Germknödel-Pop-up. Offeriert werden die Sorten Apfel-Zimt, Powidl-Mohn und Nuss-Nougat. 10.-12. Dezember, 12-18 Uhr, Rustenschacherallee 9, 1020 Wien.

Panettone

Im Restaurant Frau Bernhard in der Esterházygasse 11 in Mariahilf findet erstmals das Panettone-Pop-up Bocca Bocca statt. Am 12., 13., 19., 20. und 23. Dezember kann man sich dort Boxen abholen, bestückt mit Panettone aus Weizensauerteig von kleinen Bäckereien in Sizilien, gefüllt mit Haselnuss- oder Pistaziencrème und überzogen mit Schokolade, einer Flasche Franciacorta Spumante und mehr. Mit dem Pop-up werden die Weichen für den gleichnamigen Webshop für italienische Feinkost gestellt, der im Frühjahr startet.

Außerdem gibt es beim Restaurant Frau Bernhard erstmals wechselndes Take-Away von Dienstag bis Freitag ab 12 Uhr, solange der Vorrat reicht, von „Lockdown Grilled Cheese Sandwich mit Kürbiscrème“ über „Schweinsburger süßscharf“.

Fisch

Neue Take-aways mischen sich in diesem Lockdown unter bereits etablierte: Die Umar Fischbar am Naschmarkt offeriert diesen Freitag und Samstag Take-away-Speisen wie Fish & Chips, die japanischen Oktopusbällchen Takoyaki und als Special Imperial Kaviar mit Waffeln und Crème fraîche.

Tartes und Pâté

Das Team vom Restaurant Noble Savage (Salzgries 15, 1010 Wien) hat sich von einem Urlaub in Paris inspirieren lassen und bietet dieses Wochenende thematisch abgestimmte Boxen: Die herzhafte beinhaltet Pâté en croûte mit Ente und Maroni und Pithivier mit Lachsforelle und Spinat. Die süße Box inkludiert Saint-Honoré und Tarte aux Pommes.

Burger und Sandwiches

In dem Segment ist die Auswahl besonders groß: Etwa gibt es wieder den veganen Burger vom Tian Bistro, der Freitag und Samstag im Bistro am Spittelberg abzuholen ist (mit Pommes 13,50 Euro) oder den Korean BBQ-Chicken-Burger von Lukas Mraz und seiner Mama, zu haben am Samstag im Gasthaus Woracziczky ab 11:30 Uhr (13 Euro). Auch den Mochi Fish Burger gibt es in diesem Lockdown wieder, online vorzubestellen, abzuholen am Sonntag in der Praterstraße.

Noch bis Freitag (10.12.) residiert das Team von X.O.Grill im Dogenhof in der Praterstraße und bietet hungrigen Passanten Smash Burger und Dirty Fries.

In der Alma Gastrotheque in der Großen Neugasse 31, 1040 Wien gibt es Freitag zwischen 16 und 19 Uhr das hauseigene Pastrami-Sandwich mit Wintergemüse-Coleslaw abzuholen.

Raclette

Bis 23. Dezember serviert das Taste (Obere Donaustraße 83, 1020 Wien) am Donaukanal täglich Punsch und Raclette zum Mitnehmen. Der geschmolzene Käse zerrinnt entweder über Pfefferoni in der Semmel oder über Kartoffeln und Gemüse im Schälchen.

Nachtisch

Weiterhin enorm beliebt: Die Demel-Schauküche am Graben. Wer gewillt ist, sich in der langen Schlange einzureihen, wird mit fluffigem Kaiserschmarrn und Zwetschkenröstern belohnt.

Auch weiterhin versorgen die Bäcker und Bäckerinnen der Vollpension Gäste mit Buchteln und Vanillesauce und einiges mehr. In der Vollpension Mariahilferstraße 33: Täglich von 11-18 Uhr. In der Vollpension Schleifmühlgasse 16: Mittwoch bis Sonntag, 11-18 Uhr.

(sir)