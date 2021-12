(c) NBCUniversal/NBCU Photo Bank via (Christopher Polk/E! Entertainment)

Der Fashion Icon Awards für Kim Kardashian West, der Social Star Award für Britney Spears und weniger vorhersehbare Auszeichnungen wurden gestern bei den People's Choice Awards 2021 in Kalifornien verliehen.

Kim Kardashian West hat sich mittlerweile - als Ur-Influencerin und Label-Gründerin - als fester Bestandteil der Modewelt etabliert. Wenig überraschend erhält sie also den diesjährigen „People's Fashion Icon Award“, bei dem sie, noch weniger überraschend, Balenciaga trägt. Wie auch schon bei der Met Gala 2021 oder der „Saturday Night Life Show“ im Oktober. Im hautengen, schwarzen Ganzkörperanzug - diesmal mit freigelegtem Gesicht, dafür aber mit Sonnenbrille - nahm die 41-Jährige von ihrer Vorgängerin Tracee Ellis Ross die Auszeichnung entgegen. „Es ist eine große Ehre für mich. Danke!“, sagt Kardashian West.

Der Dank galt allen voran ihrem Noch-Ehemann Ye (ehemals Kanye West), der sie ihrer Rede zufolge, erst so richtig in die Welt der Mode eingeführt hat. Seitdem versorgt sie diese nicht lediglich mit eigenen Designs ihrer sehr erfolgreichen Shapewear-Marke Skims (dessen Wert erst kürzlich auf über eine Milliarde Dollar geschätzt wurde), sondern auch mit jeder Menge Gesprächsstoff über eigens getragene Looks. Ihr Met Gala Outfit etwa entpuppte sich als weltweiter Halloween-Trend.

Jedem Look seinen Platz

Fans der Reality-Show „Keeping Up with the Kardashian“ - die übrigens die Auszeichnung „Reality Show of 2021“ erlangte - wissen, dass Kim Kardashian West alle ihre getragenen Outfits in einem umfangreichen Modearchiv aufbewahrt. In der letzten Staffel der Familien-Reality-Show gewährte sie Zuseherinnen und Zusehern Einblick. Neben Kim wurde eine weitere Kardashian gewürdigt. Die jüngere Schwester Khloé Kardashian gewann den Preis für den „Reality TV Star“ des Jahres. Der Kardashian-Clan verließ die People's Choice Awards 2021 mit drei Trophäen unterm Armen.

Britney is back!

Britney Spears durfte sich über den diesjährigen „Social Star Award“ freuen. Nach Ende der 13-jährigen Vormundschaft ihres Vaters wird sie online mehr denn je als starke, selbstbewusste Frau gefeiert. Ihr Social-Media-Auftritt sei erfrischend und authentisch. Sie wirke einfach glücklich und frei, es macht Spaß ihr zuzusehen, schreiben Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer unter die Verkündung. „Sie ist eine Legende. Sie ist einfach sie selbst,“ schreibt ein weiterer Fan. Durchgetaktete, perfekte Instagram-Welten scheinen so langsam dem nonchalanten Chaos zu weichen. Spears macht es vor.

Film & Musik

Weiblicher und männlicher Filmstar des Jahres sind Scarlett Johansson und Dwayne Johnson. Musiktrophäen wurden am Mittwoch von Rapper Lil Nas X und der britische Popikone Adele - wie sollte es anders sein - abgeräumt. Sie gelten als Künstler und Künstlerin des Jahres. Die südkoreanische Boygroup BTS erhielt gleich mehrere Auszeichnung, etwa die als beste Gruppe. Als beste Nachwuchskünstlerin wurde Olivia Rodrigo geehrt. Sie dominierte im Sommer dieses Jahres die weltweiten Charts. Gewählt werden Ausgezeichnete übrigens ausschließlich von Fans - und zwar seit bereits mehr als 45 Jahren.

(evdin)