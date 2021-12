Weihnachtsferien: Schulen starten am 10. Jänner

Die seit 15. November verschärfte „Sicherheitsphase“ läuft bis zu Ferienbeginn weiter. Nach den Ferien soll der Fenstertag am 7. Jänner bundesweit schulfrei sein, um das Testen zu vereinheitlichen.

An den Schulen gelten schon seit 15. November wieder die „Sicherheitsphase“, diese wird nun vorerst auch bis zu den Weihnachtsferien weiter verlängert. Auch geimpfte und genesene Schüler müssen dreimal pro Woche einen Corona-Test absolvieren. Mindestens einer davon muss einer der aussagekräftigeren PCR-Tests sein, in Wien und seit vergangener Woche auch in Nieder- und Oberösterreich wird

zweimal pro Woche PCR-getestet. Seit der Verschärfung im November müssen außerdem Oberstufenschüler sowie alle Lehrer auch im Unterricht eine FFP2-Maske tragen. Schulveranstaltungen wie etwa Exkursionen oder Wandertage sind untersagt.

Wie das Bildungsministerium am Donnerstag verlautbarte, zeigen die Maßnahmen Wirkung: Die Zahl der positiven Corona-Tests in den Schulen ist gegenüber dem Vergleichswert zu Beginn des Lockdowns „klar rückläufig“, wie es in einem Papier des Ministeriums heißt. Die Positivitätsrate lag bei den „Alles spült“-Schultests nur noch bei 0,19 Prozent. Zwei Wochen zuvor waren noch 0,53 Prozent der Tests positiv. „Die aktuellen Maßnahmen zeigen Wirkung“, analysiert das Ministerium. Deshalb sollen die derzeit geltenden Maßnahmen auch nach den Weihnachtsferien weitergeführt werden. „Unser Ziel ist es, dass Familien mit Kindern gesunde, fröhliche Weihnachten feiern können“, sagte Neo-Bildungsminister Martin Poloschek am Donnerstag. „Die aktuellen Zahlen sprechen hierbei eine deutliche Sprache.“ Die Maßnahmen würden wirken.

Schulstart erst am 10. Jänner

Ab sofort erhält jeder Schüler bzw. jede Schülerin von der Schule (nach Maßgabe der Testvorräte vor Ort) einen Antigen-Test zur Verfügung gestellt, sollte die Klasse aufgrund zweiter Infektionsfälle in Distance Learning geschickt werden. So soll eine möglichst sichere Rückkehr nach der Distance-Learning-Phase gewährleistet werden. Für die Weihnachtsferien bekommen die Schülerinnen und Schüler bis zu drei Antigentests mit nach Hause, um sich während der Ferien bzw. jedenfalls vor der Rückkehr in die Klassen im Jänner selbst testen zu können.

Der Schulbetrieb soll danach erst am 10. Jänner und nicht mit dem Fenstertag am 7. Jänner starten, um das Testen zu vereinfachen. Dazu erfolgt eine Abstimmung mit den Bildungsdirektionen. So wolle man einen „Fleckerlteppich“: Bereits jetzt haben viele Schulen den 7. Jänner im Rahmen der schulautonomen Tage freigegeben. Auch nach den Ferien soll die Sicherheitsphase weiter gelten.

(juwe)