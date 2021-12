Wiener Schnee - ein Neun-Jahres-Rekord

Bis zu 15 Zentimeter hat es in Wien am Donnerstag geschneit, so viel wie schon seit fast 10 Jahren nicht. Zum Rodeln am Wochenende dürfte es reichen, fürs Langlaufen oder gar für weiße Weihnachten wohl nicht.

Wien. Es ist nicht der erste, aber der stärkste Schneefall in Wien – und das seit langem. Im Jänner 2013 hat es zuletzt so intensiv geschneit wie am Donnerstag. Damals kam man dank einer bereits vorhandenen Schneedecke auf 30 Zentimteter, am Donnerstag waren es am frühen Nachmittag bereits 13 Zentimeter, „und da kommen noch ein, zwei Zentimeter dazu“, sagte der Meteorologe Nikolas Zimmermann zur „Presse“.

Abklingen würde der Schneefall gegen Mitternacht, „dann ist es mehr oder weniger wieder vorbei“, sagt Zimmermann. Die Chancen stehen aber gut, dass die Schneedecke zumindest bis zum Wochenende liegen bleibt. Erst danach haben sich wieder mildere Temperaturen angekündigt.