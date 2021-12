Gewalt an Frauen: Kinder leiden mit

Warnhinweise gegen männliche Gewalt (nach Zigarettenschachtel-Vorbild) sind ab sofort in ganz Österreich zu sehen. Hier in Wien.

Gewalt an Frauen heißt oft Gewalt an Kindern. Dieser Umstand werde jedoch übersehen, meinen Experten.

Wien. 30 Femizide wurden 2021 bisher in Österreich verübt. In mindestens der Hälfte der Fälle von häuslicher Gewalt sind auch Kinder mitbetroffen – diese werden als Überlebende und Zeugen von Gewaltdelikten jedoch häufig übersehen, kritisiert die Kinderschutzorganisation Die Möwe. Im Rahmen einer Aufklärungskampagne will die Vereinigung daher diese vulnerable Gruppe in den Fokus rücken. Denn es fehle an Ressourcen zur Prävention, und auch die Lobby für Kinder im medizinischen Bereich sei „ausbaufähig“.