Robbie Shakespeare: Meister der Saiten des Schicksals

Eine Hälfte des Rhythmusduos Sly & Robbie, ist 68-jährig gestorben. Robbie Shakespeare prägte legendäre Reggaealben, wirkte aber auch weit in den Pop hinein.

Vielleicht war man ja auch deshalb von der gefährlichen Aura seines Bassspiels so überrascht, weil der Mann selbst so gemütlich aussah. Robbie Shakespeare, 1953 in Kingston, Jamaika, geboren, wollte ursprünglich Schlagzeuger werden. Das änderte sich, nachdem er einer Performance von Aston „Family Man“ Barrett, dem Bassisten von Bob Marley, beigewohnt hatte. Unterrichten wollte Barrett ihn zuerst nicht, er lerne selbst noch, sagte er. Doch er kam Shakespeare nicht aus, auch weil es im Viertel, in dem dieser aufwuchs, ein ganz besonders gutes Marihuana gab. Irgendwann gab Barrett nach – und trieb dem Youngster die Übermotiviertheit, unter die Jugend ja oft leidet, rasch aus, lehrte ihn das eherne Gesetz der Soundökonomie: Je weniger man spielt, desto stärker wirkt es auf die Hörer.