Macron setzt alles auf die EU-Karte

Der französische Präsident will im Rahmen des EU-Vorsitzes seine Führungsrolle in Europa im Wahlkampf voll ausspielen. Die Pandemie könnte ihm einen Strich durch die Rechnung machen.

Jeder Plan ist nur so gut, wie er dem Erstkontakt mit der Realität standhält: Diese Einsicht in die Unberechenbarkeit der Zukunft überschattet auch die Planungen für die zu Jahresbeginn startende sechsmonatige EU-Ratspräsidentschaft Frankreichs. Denn die mit langer Hand und minutiös geplante Inszenierung einer starken französischen Führung Europas, die sich für die Souveränität des Kontinents in Fragen der Energie, des Digitalen und der Sicherheitspolitik sowie für die Rettung des Weltklimas einsetzt, könnte rascher als erhofft in eine Serie von Krisen-Videokonferenzen zur Bewältigung der vierten und fünften Welle der Pandemie verkommen.

Schengen wie Eurozone

Einen Vorgeschmack darauf, wie wenig Covid-19 auch nach fast zwei Jahren entgegen mehrfacher Ankündigungen im Griff ist, bekommt man bereits nächste Woche in Brüssel. Denn entgegen der belgischen Vorschriften darf selbst die begrenzte, handverlesene Anzahl von maximal 260 Journalisten nur mit einem aktuellen PCR-Test in das Ratsgebäude. Das digitale EU-Covid-Zertifikat, bisher der Stolz der europäischen Bemühungen um die Einhegung der Seuche und Ansporn für die Bürger, sich impfen zu lassen, ist dafür nicht genug. Somit kann sogar ein Impfverweigerer ins Gebäude, sofern er sich testen lässt – ein dreifach Geimpfter, dessen Testresultat zu spät kommt, jedoch nicht.