Joe Bidens Mantra für die Demokratie

In einer zweitägigen virtuellen Konferenz gibt sich der US-Präsident als Führer einer Gegenbewegung zum grassierenden Autoritarismus. Für Österreich sprach Ex-Kanzler Schallenberg.

Der US-Präsident hatte am Donnerstag ein so dichtes Programm, dass er aufpassen musste, nicht – wie neulich – in Heiserkeit zu verfallen. Unter der zugigen Kuppel des Kapitols leistete Joe Biden seinem langjährigen Senatskollegen Bob Dole, dem früheren republikanischen Präsidentschaftskandidaten und Kriegshelden, der kürzlich im Alter von 98 Jahren gestorben ist, seinen Tribut.