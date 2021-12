Kanzler im Dialogmodus, FPÖ in Aufregung

Bundeskanzler Karl Nehammer betont in seiner Regierungserklärung die Dialogbereitschaft und richtet an die Österreicher einen Appell zum Impfen. FPÖ-Klubchef Herbert Kickl bekommt für seine Rede gleich vier Ordnungsrufe.

War es das endgültig mit Türkis? Die neuen Regierungsmitglieder setzen bei ihrem ersten Antritt im Parlament ein optisches Statement: Sie treten einheitlich mit schwarzen Masken auf. Auch der neue Bundeskanzler, Karl Nehammer, bleibt in seiner Regierungserklärung bei seinem Kurs der Abgrenzung von Vorvorgänger Sebastian Kurz – auch wenn jener der Erste ist, den er in seiner Rede lobt. Aber das demonstrative Ansprechen des Dialogs mit Sozialpartnern und Opposition – das hätte man von Kurz so nie gehört.