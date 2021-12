Die außenpolitische Lernkurve der Annalena Baerbock

(c) imago images/photothek (Thomas Imo/photothek.net via www.imago-images.de)

Der erste Flug im Airbus der Bundesregierung: Annalena Baerbock will in die erste Reihe.

Die neue Außenministerin bekommt keine Schonfrist – und muss sich gegen Kanzler Scholz behaupten.

Mittwochabend, nach 22 Uhr am Rollfeld des Berliner Flughafens. Annalena Baerbock steigt die Rolltreppe zur Eingangstüre des Airbus A350 hinauf, über dessen gesamte Seite „Bundesrepublik Deutschland“ geschrieben steht. Unter dem schwarzen Mantel trägt die 40-Jährige das Kleid, in dem sie wenige Stunden zuvor im deutschen Parlament als Außenministerin vereidigt wurde.

Es stehen die ersten Auftritte an: In der Mittwochnacht landete sie in Paris, am Donnerstagvormittag ging es mit dem Zug nach Brüssel zu den EU-Institutionen, schließlich am Freitag weiter ins polnische Warschau. Die erste Frau im Chefsessel des Auswärtigen Amtes in der Geschichte Deutschlands hat keine Zeit zu verlieren.

Annalena Baerbock, die noch kein Regierungsamt innehatte, beginnt in einer außenpolitischen Gemengelage, die durchaus brisant ist. An der ukrainischen Grenze droht ein Krieg mit Russland auszubrechen. Die neue US-Regierung will Deutschland stärker in seinen Systemkampf gegen das chinesische Regime einbinden. Ihre Lernkurve im Spiel der Mächte muss steil sein.

Noch dazu, weil der deutsche Bundeskanzler, Olaf Scholz, sie in den wichtigsten Fragen an die Seitenlinie verbannen möchte. „Das ganze Land wird von der Welt beachtet und deshalb werden wir in der Regierung gemeinsam handeln und das fängt eben an beim Regierungschef“, sagte der Sozialdemokrat der „Welt“ am Mittwoch auf die Frage, wer nun eigentlich die deutsche Außenpolitik machen wird.

Nord Stream 2 als „Druckmittel“

Das Problem: Annalena Baerbock scheint die Dinge anders handhaben zu wollen. Sie will die deutsche Weltpolitik stärker an europäischen Werten wie Menschenrechten ausrichten, den Klima-Umbau auch in der Diplomatie betonen und sich für Feminismus in anderen Ländern einsetzen.

In einem Antrittsinterview mit der „Taz“ stellte sie einen Boykott der Olympischen Spiele in Peking in den Raum, den sie auch bei ihrem Frankreich-Besuch besprach. Ebenfalls in Paris warnte sie den Kreml, in der Ukraine die Grenzen zu überschreiten. Russland werde „einen hohen politischen und vor allem wirtschaftlichen Preis“ zahlen. Der Betrieb der aus Russland nach Deutschland führenden und vor Kurzem fertig gebauten Gas-Pipeline Nord Stream 2 steht in Frage. Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater der US-Regierung unter Joe Biden, bezeichnete das umstrittene Projekt als „Druckmittel“ gegenüber Russland.

Geht es nach Baerbock, fügt sich Deutschland enger in den Block der Demokratien westlicher Prägung, der von der Biden-Regierung gegen Autokratien wie Russland oder China aufgestellt werden soll. Eine Ausrichtung, die vom Merkel'schen Pragmatismus in den vergangenen Jahren immer wieder etwas untergraben wurde. Sie hielt die Hand über Nord Stream 2, boxte zum Erstaunen der US-Regierung ein Investitionsabkommen mit China durch – das Wohl der auf den Export angewiesenen deutschen Industrie und Autokonzerne im Blick.

Nicht nur in Moskau und Peking wartet ein kühler Empfang: Der ungarische Premier Viktor Orbán sagte am Mittwoch, in europäischen Fragen stünden Ungarn und Deutschland „nicht mehr Seite an Seite“. In Polen trifft Baerbock bei ihrem Antrittsbesuch am Freitag auch auf den polnischen Ombudsmann Marcin Wiącek. Er soll mit den polnischen Behörden frustrierte Bürger unterstützen – und gilt nicht als regierungsnahe.

Bisher ließ Olaf Scholz nicht erkennen, dass er sich von den Merkel-Jahren lösen und den Baerbock'schen Schwenk wagen will. Anders als in Österreich verfügt der deutsche Kanzler „Richtlinienkompetenz“. In anderen Worten: Er kann seinem Kabinett Vorgaben machen. Unter SPD und Grünen brach noch am Tag der Angelobung ein Twitter-Streit über die Frage aus, wer nun bestimmt, was deutsche Außenpolitik ist.

Gratwanderung für Kanzler Scholz

Mit ihrem Pariser Blitzbesuch in der Mittwochnacht deutete Baerbock zumindest eine prägendere Rolle an als ihr Vorgänger Heiko Maas (SPD). Von ihm blieben kaum nennenswerte politische Initiativen in Erinnerung, er reihte sich in den großen Fragen meist hinter Kanzlerin Merkel ein.

Für Olaf Scholz bedeutet der gestalterische Drang Baerbocks eine Gratwanderung: Er muss der 40–Jährigen genug Platz geben, um das Koalitions-Experiment nicht durch ihren steigenden Unmut zu gefährden. Auf der anderen Seite wird dem 63-Jährigen nachgesagt, er lege viel Wert auf Kontrolle.

Im Gegensatz zu Baerbock hat er Routine auf der Weltbühne. Zudem muss er Deutschland aus protokollarischen Gründen vertreten. An einem von Biden einberufenen Video-Gipfel der Demokratien am Donnerstagnachmittag nahm Kanzler Scholz teil. Am Freitag besucht er Paris.